日本學者指川習會不排除另有「台灣密約」 加速中國統一台灣

美國總統川普（左）5月中訪問北京與大陸國家主席習近平會面。(路透)

川普 總統5月中訪問北京，哈佛大學費正清中國研究中心前客座研究員峯村健司表示，去年他前往華府 交流時，美政府官員曾提及「政權內部作為參考」的塔夫脫．桂協定（Taft–Katsura Agreement）。峯村認為，未來美中領袖會談，除了公開的協議文件外，不排除另有類似的「台灣密約」。若川普承諾「有事不軍事介入」，可能加速中國推進統一台灣的行動。

現為Canon全球戰略研究所（CIGS）高級研究員兼中國研究中心長的峯村在日經商業撰文指出，塔夫脫．桂協定是1905年日俄戰爭期間，日本 首相桂太郎與美國老羅斯福總統的特使、時任陸軍部長威廉・塔夫脫之間達成。內容是日本承認美國對菲律賓的統治，美方承認日本對朝鮮半島的支配，日本隨後據此推動併吞韓國。當時沒有公開，屬於秘密協定。

峯村表示，由川普政府主導的對中關稅戰，因中國祭出稀土出口限制等反制措施受挫，目前雙方談判中國相對占優，川普政府將台灣議題作為談判籌碼的可能性，也較過去提高。去年5月他在華府與兩名政府官員交流時，對方提到塔夫脫．桂協定。峯村說，1970年代美中建交談判時，就曾存在與台灣有關的未公開安排。

他根據與美方官員的討論，推估川普政府可能尋求的交換條件，依機率排序如下：第一是縮減對中貿易逆差，若中方承諾大規模採購美國商品，川普用「台灣牌」的誘因將大幅提高。

第二，格陵蘭或巴拿馬運河，若中國默許美國在這些戰略據點的控制權作為交換，美方可能承認中國併吞台灣。第三，朝鮮半島。中國容許美軍在朝鮮半島行動，美方在台灣議題上讓步。這類交換條件雖屬極端，但不能完全排除。

此外，大陸國家主席習近平手中還有另一張可能打動川普的籌碼、伊朗局勢的調停角色。儘管尚未達成全面停火，但對希望避免伊朗戰事升高的川普而言，這是一張具有吸引力的談判籌碼。峯村認為，伊朗局勢進一步強化中國在領袖會談中的優勢地位。

他說，121年前的密約幽靈，可能在當代重現。東亞秩序正站在重大轉折點，日本必須正視。