不開戰也能控制台灣？ 學者示警：美國恐被中國「海警封鎖」劇本將死

一艘中國海警船2025年8月13日在南海爭議海域民主礁（黃岩島）附近航行，當時菲律賓海岸防衛隊飛機正載媒體巡航該區域。（路透）

外交事務期刊29日刊登美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）專文「台灣面臨的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan），文中指出，美國政策圈長期準備應對中國對台全面兩棲入侵，但其實台海真正的威脅並非傳統飛彈，而是「海警登檢隔離」。這套灰色地帶劇本透過行政封鎖，將戰爭升級的重擔丟給華府 ，可能在不發一彈的情況下，讓美國戰略陷入「將死」死局。

傅立門提出一項設想情境：局勢並非從飛彈開始，而是從海警船展開。某日清晨，數十艘中國海警船對接近台灣主要港口的商船進行「例行海關檢查」，中國民航當局也要求進出台灣航班提交貨物與乘客清單。北京則堅稱，這只是執行既有的中國海關法，並主張有權規範「台灣省」進出的人員與貨物流動。

幾乎所有航空公司與航運公司隨即配合。若不配合，保險公司將不予承保。於是，幾乎所有進出台灣的飛機與船隻，都必須先停靠福建省港口，再前往最終目的地，北京形同掌控台灣與外界的大部分連結。

中國外交官則堅稱，這並非封鎖，北京無意對台灣斷供。只要遵守中國法律，人員與貨物仍可照常流動。但仍有例外，包括不再允許武器進入台灣，限制軍民兩用零組件以及美國軍事「顧問」進入。北京所稱的「分裂分子」、即民進黨人士恐也難以取得出境許可，台積電製程工程師及家屬可能也會發現自己難以取得出境許可。

白宮迅速意識到問題核心，升級壓力轉移至美國。中國的行動雖引發關切，但並未立即切斷供應鏈，也不屬於傳統軍事侵略。台灣最重要的出口產品，即支撐人工智慧發展的GPU晶片，至少目前仍可流向美國。

然而，若華府接受這種新常態，形同被將死，在戰略上將陷入無解局面。台灣一旦失去自我防衛能力，將迅速喪失抵抗中國脅迫的籌碼。華府也難以相信北京會長期允許台灣自由出口GPU；理論上，美國可摧毀或癱瘓台積電晶圓廠，以防中國取得相關產能，但此舉將引發金融恐慌。因此，除非華府願承受重大經濟衝擊，否則中國將在尖端AI能力上取得優勢。

更糟的是，一旦北京建立可掌控台灣進出人員與貨物流動的常態，日本、菲律賓與南韓也將面臨相同壓力。中國無需動用武力，即可透過航運與運輸業者施壓，將這些國家的經濟轉化為對美工具。這被視為中國在不開戰情況下，重塑區域乃至全球經濟秩序的路徑。

文章中說，這類情境的共同特徵，是在改變既成事實的同時，將升級壓力轉嫁給華府。然而，美國目前缺乏整體應對策略，不僅未與盟友預先協調經濟反制方案，也缺乏與金融市場溝通的機制；對於隔離狀態下如何補給台灣，或撤離美國與盟國公民，也沒有公開的聯合應變計畫。

整體而言，美國必須嚇阻的是台海危機，而不只是戰爭。華府須向北京展示，已準備好應對危機帶來的政治與經濟衝擊，並與盟友提前規劃應對方案。否則，一旦危機來臨，可能在情勢逼近臨界點時退縮，犧牲台灣並重創盟友體系的可信度。

傅立門指出，習近平宣稱追求兩岸「和平統一」，透過施壓使台灣接受「一國兩制」，並將目標與2049年「民族復興」相連結。北京可透過逐步脅迫侵蝕台灣自治，最終掌控半導體產業。由於失敗風險高，北京採取漸進策略，一方面測試美國決心，一方面削弱台灣士氣。

分析認為，北京可能更傾向以「隔離」作為第一步，因為更具隱蔽性，也可成為對區域施壓的示範模式。若能證明美國難以有效應對，將對美方的區域盟友網絡造成長期損害。

推進隔離並非沒有風險。隨著壓力升高，盟國將面臨是否增兵、撤僑或強化對台互動的抉擇，這些行動可能迫使北京退讓，也可能促使升級。但若華府顯得準備不足，將進一步助長中國施壓。

部分分析認為經濟互依具有穩定作用，但北京正加速提升自給能力。若衝突升高，美國僅能在容忍中國逐步掌控台灣經濟，或推出大規模政策應對之間抉擇；即使後者，也難以避免全球經濟衝擊。

此外，在灰色地帶危機中，西方國家還可能面臨是否撤離外國公民的困境。華府同時面臨保護公民、安撫台灣、穩定市場與警告北京等相互衝突的目標。撤離可能引發恐慌與誤判，不撤離則形同將外國人置於風險之中。

由於台灣撤離幾乎只能依賴空運，即使運作正常，至少也需要一周，甚至長達數月。華府與盟友幾乎沒有理想選項，無論採取何種方案，都須事先協調，臨時應變恐難奏效。

傅立門認為，美國需建立整合策略，包括透過「雪崩式脫鉤」等手段，嚇阻灰色地帶危機，並直接影響習近平決策，讓他認知台海衝突將帶來政治、經濟與戰略全面代價。文章最後指出，長期和平仍可能維持，但前提是各方必須為這場危機、而非僅為戰爭情境做好準備。