我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雲頂真人賭桌啟用 紐約首家商業賭場帶動上千工作職位

電動空中計程車試飛 JFK至曼哈頓只要7分鐘

不開戰也能控制台灣？ 學者示警：美國恐被中國「海警封鎖」劇本將死

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一艘中國海警船2025年8月13日在南海爭議海域民主礁（黃岩島）附近航行，當時菲...
一艘中國海警船2025年8月13日在南海爭議海域民主礁（黃岩島）附近航行，當時菲律賓海岸防衛隊飛機正載媒體巡航該區域。（路透）

外交事務期刊29日刊登美國史丹福大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）專文「台灣面臨的真正威脅」（The Real Threat to Taiwan），文中指出，美國政策圈長期準備應對中國對台全面兩棲入侵，但其實台海真正的威脅並非傳統飛彈，而是「海警登檢隔離」。這套灰色地帶劇本透過行政封鎖，將戰爭升級的重擔丟給華府，可能在不發一彈的情況下，讓美國戰略陷入「將死」死局。

傅立門提出一項設想情境：局勢並非從飛彈開始，而是從海警船展開。某日清晨，數十艘中國海警船對接近台灣主要港口的商船進行「例行海關檢查」，中國民航當局也要求進出台灣航班提交貨物與乘客清單。北京則堅稱，這只是執行既有的中國海關法，並主張有權規範「台灣省」進出的人員與貨物流動。

幾乎所有航空公司與航運公司隨即配合。若不配合，保險公司將不予承保。於是，幾乎所有進出台灣的飛機與船隻，都必須先停靠福建省港口，再前往最終目的地，北京形同掌控台灣與外界的大部分連結。

中國外交官則堅稱，這並非封鎖，北京無意對台灣斷供。只要遵守中國法律，人員與貨物仍可照常流動。但仍有例外，包括不再允許武器進入台灣，限制軍民兩用零組件以及美國軍事「顧問」進入。北京所稱的「分裂分子」、即民進黨人士恐也難以取得出境許可，台積電製程工程師及家屬可能也會發現自己難以取得出境許可。

白宮迅速意識到問題核心，升級壓力轉移至美國。中國的行動雖引發關切，但並未立即切斷供應鏈，也不屬於傳統軍事侵略。台灣最重要的出口產品，即支撐人工智慧發展的GPU晶片，至少目前仍可流向美國。

然而，若華府接受這種新常態，形同被將死，在戰略上將陷入無解局面。台灣一旦失去自我防衛能力，將迅速喪失抵抗中國脅迫的籌碼。華府也難以相信北京會長期允許台灣自由出口GPU；理論上，美國可摧毀或癱瘓台積電晶圓廠，以防中國取得相關產能，但此舉將引發金融恐慌。因此，除非華府願承受重大經濟衝擊，否則中國將在尖端AI能力上取得優勢。

更糟的是，一旦北京建立可掌控台灣進出人員與貨物流動的常態，日本、菲律賓與南韓也將面臨相同壓力。中國無需動用武力，即可透過航運與運輸業者施壓，將這些國家的經濟轉化為對美工具。這被視為中國在不開戰情況下，重塑區域乃至全球經濟秩序的路徑。

文章中說，這類情境的共同特徵，是在改變既成事實的同時，將升級壓力轉嫁給華府。然而，美國目前缺乏整體應對策略，不僅未與盟友預先協調經濟反制方案，也缺乏與金融市場溝通的機制；對於隔離狀態下如何補給台灣，或撤離美國與盟國公民，也沒有公開的聯合應變計畫。

整體而言，美國必須嚇阻的是台海危機，而不只是戰爭。華府須向北京展示，已準備好應對危機帶來的政治與經濟衝擊，並與盟友提前規劃應對方案。否則，一旦危機來臨，可能在情勢逼近臨界點時退縮，犧牲台灣並重創盟友體系的可信度。

傅立門指出，習近平宣稱追求兩岸「和平統一」，透過施壓使台灣接受「一國兩制」，並將目標與2049年「民族復興」相連結。北京可透過逐步脅迫侵蝕台灣自治，最終掌控半導體產業。由於失敗風險高，北京採取漸進策略，一方面測試美國決心，一方面削弱台灣士氣。

分析認為，北京可能更傾向以「隔離」作為第一步，因為更具隱蔽性，也可成為對區域施壓的示範模式。若能證明美國難以有效應對，將對美方的區域盟友網絡造成長期損害。

推進隔離並非沒有風險。隨著壓力升高，盟國將面臨是否增兵、撤僑或強化對台互動的抉擇，這些行動可能迫使北京退讓，也可能促使升級。但若華府顯得準備不足，將進一步助長中國施壓。

部分分析認為經濟互依具有穩定作用，但北京正加速提升自給能力。若衝突升高，美國僅能在容忍中國逐步掌控台灣經濟，或推出大規模政策應對之間抉擇；即使後者，也難以避免全球經濟衝擊。

此外，在灰色地帶危機中，西方國家還可能面臨是否撤離外國公民的困境。華府同時面臨保護公民、安撫台灣、穩定市場與警告北京等相互衝突的目標。撤離可能引發恐慌與誤判，不撤離則形同將外國人置於風險之中。

由於台灣撤離幾乎只能依賴空運，即使運作正常，至少也需要一周，甚至長達數月。華府與盟友幾乎沒有理想選項，無論採取何種方案，都須事先協調，臨時應變恐難奏效。

傅立門認為，美國需建立整合策略，包括透過「雪崩式脫鉤」等手段，嚇阻灰色地帶危機，並直接影響習近平決策，讓他認知台海衝突將帶來政治、經濟與戰略全面代價。文章最後指出，長期和平仍可能維持，但前提是各方必須為這場危機、而非僅為戰爭情境做好準備。

華府

上一則

川習會在即 傳中方持續示意美國調整對台措辭

延伸閱讀

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利

中國為何不會對伊朗施壓？紐時：按兵不動撿紅利
美打伊朗狂耗飛彈 WSJ：補回恐需6年 官員憂影響防台

美打伊朗狂耗飛彈 WSJ：補回恐需6年 官員憂影響防台
美採海上封鎖…中東戰爭灰色升級易失控

美採海上封鎖…中東戰爭灰色升級易失控
5月川習會生變？南華早報：川普封荷莫茲成引爆點 中陷兩難

5月川習會生變？南華早報：川普封荷莫茲成引爆點 中陷兩難

熱門新聞

美國總統川普（左）與白宮記者協會主席姜偉嘉（右）25日在記協晚宴席間談話。（歐新社）

華裔女記者急逃命疑害川普跌倒 畫面曝光 身分被起底

2026-04-27 03:15
川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
美國總統川普24日搭乘空軍一號前往佛州。(路透)

川普總統3月買了這些公司債和股票

2026-04-25 09:43
川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。（取材自川普真實社群帳戶）

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

2026-04-25 22:57
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
好萊塢經紀公司創新藝人經紀公司高階經紀人格蘭茲（左下）25日在白宮記協晚宴會上目睹槍案時的現場混亂情景，卻還鎮定坐著吃沙拉。網上瘋傳這段畫面，封他為「沙拉男」。（取材自X帳號@ChrisStephensMD的影音）

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

2026-04-27 07:20

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降

這些新座椅設計 飛機後排討厭值大降