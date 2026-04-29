為川習會拚籌碼 習握1.2兆美元稀土王牌 川掐原油命脈

川習會預定下月登場。圖為川普總統與中國國家習近平2025年在南韓舉行川習會。（美聯社）

川習會預定下月登場，此時美中領導人急於在伊朗石油、AI領域補強各自的戰略弱點並建立談判籌碼。彭博資訊也指出，中國在稀土供應鏈中的主導地位，讓中方握有約1.2兆美元的經濟王牌。

過去一周，川普 政府加強檢視北京當局與伊朗的關係，並宣布制裁中國大型民營煉油廠恆力石化。美國財長貝森特 警告，若中國持續支撐伊朗政權的收入，中國銀行業可能面臨次級制裁。此外，美商務部傳出下令三大晶片製造設備商暫停向中國「晶圓二哥」華虹半導體供貨，力阻發展7奈米製程。

中國也不甘示弱，北京27日阻止Meta以20億美元收購AI新創Manus的交易，本月也公布新法規以鞏固其製造業主導地位，並針對將供應鏈移出中國或遵守美國出口管制的外國公司進行反制。

曾任美國貿易官員的Hogan Lovells國際貿易律師柯特澤瓦說：「美中就像兩塊互相擠壓的板塊。關係看似穩定，但壓力正不斷累積，而爆發點可能出現在多個地方。」

在峰會前的最後幾周，華府與北京都在利用談判窗口強化供應鏈、鎖定關鍵智慧財產，並建立談判籌碼。

對中國國家主席習近平 而言，展現中國科技實力，可削弱川普將先進美國晶片做為談判工具的能力。舉例來說，中國AI新創公司DeepSeek近期發布V4模型，採用華為最先進晶片。此外，習近平還握有稀土王牌，根據彭博分析，美國約4%的國內生產毛額（GDP），相當約1.2兆美元的產值，是來自使用稀土的相關產業。儘管美國部分產業或許能應付稀土供應中斷，但大多數產業沒有合適的替代品，一旦供應被切斷，部分產業將不得不停產。這類產業約占美國GDP的1.4%。

另一方面，美國封鎖波斯灣，正對北京造成苦痛，因為中國經由荷莫茲海峽進口的液化天然氣數量高居全球之冠，且約40%石油進口依賴中東。目前看來，川普仍苦於無法結束伊朗戰爭，若切斷伊朗對中國石油客戶（約占其出口的90%），可能有助於迫使伊朗重返談判桌。

白宮拒絕評論是否會對中國銀行實施制裁。中國外交部則敦促美方「停止濫用制裁與長臂管轄」。

儘管雙方角力升溫，上海復旦大學美國研究中心主任吴心伯表示，目前沒有跡象顯示川習會將再次延期。他指出，若川普未能「令人滿意地」回應中國的核心關切，才更可能干擾會談安排，其中「最重要的就是台灣」，包括美國對台軍售。