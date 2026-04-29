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國防部隱匿軍情？傳范斯質疑 大西洋月刊指恐衝擊協防台灣

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統與副總統范斯。(美聯社)
川普總統與副總統范斯。(美聯社)

美國大西洋月刊27日報導，副總統范斯質疑五角大廈川普總統隱匿完整軍情，憂心低估美國在伊朗戰爭中急遽消耗彈藥的情況。報導指出，此舉可能造成嚴重後果，尤其美國需調度同一批庫存協防台灣抵禦中國。

根據情報評估，伊朗仍保有三分之二空軍、大部分飛彈發射能力，還有多數可快速布設水雷的小型快艇，消息人士並描述這些是「真正威脅」。

大西洋月刊稱，范斯直接向川普表達特定飛彈可用性的疑慮，但極力避免「在川普戰爭內閣中製造分裂」。

兩名官員告訴大西洋月刊，范斯多次在閉門會議質疑五角大廈有關伊朗戰爭資訊的準確性，並直接向川普表達對特定飛彈可用性的憂慮，尤其是消耗速度。

范斯在一項聲明中稱防長赫塞斯「做得很好」，范斯身邊人士也告訴大西洋月刊，他以個人名義表達疑慮，並非指控赫塞斯或參謀首長聯席會議主席凱恩誤導川普，極力避免川普戰爭內閣產生分裂。

但是，部分親信透露，他們認為「赫塞斯的說法過於正面，已到了可能誤導的程度」。赫塞斯3月曾稱美國完全掌控伊朗領空，4月初，伊朗擊落一架美軍F-15E軍機。

多名消息人士形容，赫塞斯會配合川普偏好調整簡報風格；而且五角大廈上午8時舉行簡報，正好落在川普習慣收看福斯新聞的時段。赫塞斯過去曾擔任福斯新聞主持人。

一名前川普政府官員說：「赫塞斯的電視經驗讓他非常懂得怎麼跟川普說話，也掌握川普的思考方式。」另一名前官員則直言：「赫塞斯努力告訴總統他想聽的話，我認為這很危險。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）曾指出，美軍關鍵彈藥庫存正面臨嚴峻壓力，部分類別已低於戰備需求水位，包括在中東戰區頻繁消耗的防空攔截彈藥，其他還包括戰斧飛彈、聯合空對地距外飛彈（JASSM）等攻擊武器。

事實上，伊朗戰爭爆發前，美國庫存已因援助烏克蘭、以色列，加上產能補充緩慢而持續下降。

大西洋月刊指出，這項後果「可能極其嚴重」，因為美軍未來若要協防台灣對抗中國、協防南韓對抗北韓，或協防歐洲對抗俄羅斯，都必須動用同一批武器庫存。

川普 國防部 五角大廈

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