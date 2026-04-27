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川普訪中維安更緊張 外媒曝出訪安排眉角 爆川習隨扈曾打架

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）去年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓釜山舉行雙邊會談。...
美國總統川普（左）去年10月底與中國國家主席習近平（右）在南韓釜山舉行雙邊會談。（路透）

華爾街日報報導，美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時突遇槍擊，令美方對川普下月對中國國是訪問的維安安排更加緊張。美中數百名官員正緊鑼密鼓籌備中，確保地球上最有權勢的兩位領袖會面時說對話、走對路，飲食安全更不能出錯。回顧上一次2017年川習在中國會晤時，雙方維安人員就曾在人民大會堂走廊爆發肢體衝突。

川普與習近平預計5月14日至15日在北京舉行峰會，這是美國總統近9年來首次對中國是訪問，正值美中在貿易、科技與台灣議題上互信惡化，任何手勢、站位，甚至紅地毯與登機梯安排，都可能被解讀成外交訊號。對雙方而言，目標是零失誤，難處在於每個細節都可能出錯。

國是訪問的籌備從停機坪禮儀到整棟飯店接管，皆事先縝密規畫。

標準行程通常動員數十人隨行團，分批搭乘多架專機，總統座車「野獸」（Beasts）與安全通訊設備也會提前部署。特勤局與白宮通訊人員先行進駐，完成場地清查、防竊聽設置，並與中方協商有多少名攜帶武器的美方人員能在中國境內行動；任何槍械與對講機等通訊器材均須事前透過外交照會申請。

醫療團隊會隨總統出行，空軍一號上也配有完整外科手術設備。菜單逐道敲定，食材也經過篩檢，以避免中毒風險；不只是防範可能的刺客，也包括一般食物中毒。

曾協助前總統布希（George W. Bush）2002年訪中行程的前資深國安官員韋德寧（Dennis Wilder）表示：「這些行程是以15分鐘為單位精準規畫」。

韋德寧說，甚至連誰坐在車隊第幾輛車都很重要。他回憶，有些官員若被安排在太後面的車，會覺得不高興，擔心被中國人認為自己地位較低。

華爾街日報說，2016年中國杭州二十國集團（G20）峰會上，時任美國總統歐巴馬也曾因接機禮儀引發外交解讀。當時美方未使用鋪有紅毯的移動式舷梯，而是讓歐巴馬從空軍一號內建階梯下機。原因是舷梯車司機不會說英文，美方維安人員不放心對方在飛機旁操作，中方雖提議安排翻譯協助，但美方最後仍拒絕。

由於當時巴西總統前一天才在同個機場獲得紅毯舷梯接待，歐巴馬改走機上階梯的畫面格外敏感，被外界視為禮遇不足。這起事件至今仍被中方用於先遣團隊訓練，提醒峰會安排中任何小細節都可能被放大成外交風波。

不過，峰會出狀況時，有時並不只是禮儀細節。

前美國官員透露，川普2017年上一次對北京進行國是訪問時，川普隨扈與習近平的隨扈曾在人民大會堂走廊爆發肢體衝突，當時川普與習近平正在隔壁房間會談。最後由一名美國外交官和中方對口官員出面，才把雙方拉開。

外交官指出，傳統領袖峰會通常要花6到12個月籌備，但在川普主導下，時程被大幅壓縮，安排也更仰賴個人風格與臨場決策。過去峰會外交主要靠官僚體系細密運作，如今則更重視領袖之間的直接溝通，以及能對外展示的具體成果。

峰會的場面也和談判內容一樣重要。若安排在海湖莊園式晚宴，傳遞的訊息是雙方私交融洽；若在人民大會堂正式接待，則凸顯國家層級與制度分量。因此，美中雙方不只研究會談議程，也會仔細揣摩場地、氣氛與畫面可能釋出的政治訊號。

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