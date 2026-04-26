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美菲日演習 解放軍實彈射擊較勁

記者陳宥菘／綜合報導
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解放軍南部戰區組織107編隊（遵義艦編隊）赴菲律賓呂宋島東部海域演習。（取自南部...
解放軍南部戰區組織107編隊（遵義艦編隊）赴菲律賓呂宋島東部海域演習。（取自南部戰區）

美國丶菲律賓與日本等國正在南海展開年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，解放軍南部戰區24日宣布派出以055型軍艦為主的四艘軍艦，赴菲律賓呂宋島以東海域展開演訓，較勁意味濃厚。還有中國自媒體根據衛星圖像判斷，解放軍在菲律賓以西的南海集結至少14艘軍艦，與呂宋島以東的編隊，形成對菲律賓東西夾擊的態勢。

解放軍南部戰區微信公眾號24日晚間發布中英文通稿指，近期，南部戰區組織107編隊在菲律賓呂宋島以東海域展開演訓活動，重點進行實彈射擊、海空協同、快速機動、航行補給等演練。南部戰區指，這是「針對當前地區局勢採取的必要行動」。

南部戰區還發布一段25秒鐘的影片，顯示107編隊至少有四艘軍艦，其中二艘為飛彈驅逐艦，包括055型遵義艦、052D型合肥艦，054A型飛彈護衛艦咸寧艦，以及903A型補給艦駱馬湖艦。此外，影片還可見無人機升空、發射火箭砲與實施實彈射擊。

另有中國自媒體軍事評論員稱，根據衛星圖像顯示，解放軍最近在南海集結了至少14艘軍艦，包括一艘航空母艦（遼寧艦），各一艘的075型兩棲攻擊艦、071型兩棲船塢登陸艦、072型登陸艦、055型飛彈驅逐艦、潛艇，兩艘052D型飛彈驅逐艦和五艘054A/B飛彈護衛艦，還有一艘難以判斷的軍艦。集結的軍艦涵蓋制海、制空和兩棲登陸，大概率是應對美日澳「肩並肩」的軍演。

美菲於本月20日啟動年度「肩並肩」大規模聯合軍事演習，日本、澳洲、加拿大、法國及紐西蘭也派兵參加，規模逾1萬7000人，為期19天，至5月8日結束，演習地點包括呂宋島北部海域與巴士海峽。

值得關注的是，在中日關係緊張之際，日本首度參與「肩並肩」演習，派出1400名人員外，還同步投入海上自衛隊艦艇及陸上自衛隊88式岸基反艦飛彈系統，並規畫進行實彈射擊訓練，引發中方不滿。中國外交部發言人郭嘉昆日前針對「肩並肩」軍演回應稱，「一味在安全上相互綑綁，只會引火燒身，反噬自身」。

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