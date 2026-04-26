國務院示警全球：DeepSeek等中國企業 竊取美國AI模型

國務院以外交電報全球示警，指中國AI企業DeepSeek等在內中企，廣泛竊取美國AI實驗室智慧財產權的行為。(路透)

路透獨家報導，根據所取得的外交電報顯示，國務院發布全球警告，指包括人工智慧 新創公司DeepSeek 在內多家中國企業，竊取了美國人工智慧(AI)實驗室智慧財產權。

這份註明日期為24日，發送至世界各地外交單位和領使館的電報，指示外交人員與各國政府進行溝通，表達對於「對手取得與提煉美國人工智慧模型的擔憂」。

電報並且指出，「已向北京方面發出單獨外交照會和信息，以期能與中國方面溝通。」

「提煉」(Distillation)是指利用規模更大、成本更高的人工智慧模型輸出的結果，來訓練規模較小的人工智慧模型，以此降低其新型人工智慧工具的訓練成本。

事實上本周白宮也提出了類似的指控，但是之前並沒有媒體報導有關國務院發出全球警告的電報。國務院尚未對此置評。

路透2月曾經報導，OpenAI警告美國國會議員，DeepSeek正以該公司和美國領先的人工智慧公司為目標，試圖複製其模型並將其用於自身訓練。

中國駐華府大使館 24日則是再次反駁這些指控毫無根據。中國大使館在發給路透的聲明中表示：「有關中國企業竊取美國人工智慧智慧財產權的指控毫無根據，是對中國人工智慧產業發展和進步的蓄意攻擊。」

DeepSeek去年推出的低成本人工智慧模型震驚世界。24日該公司發布了備受期待的新模型V4的預覽版，該模型適配華為晶片技術，凸顯了中國在該領域日益增強的自主性。

DeepSeek尚未對此置評。該公司先前曾表示，其V3模型使用的是自然產生的數據，這些數據是透過網路爬蟲收集的，並未故意使用OpenAI產生的合成數據。

許多西方國家和一些亞洲國家的政府以資安為由，禁止其機構和官員使用DeepSeek。儘管如此，DeepSeek一直是國際平台上最常使用的開源模型之一。

國務院電報指出，其目的是「警告利用從美國人工智慧模型提煉的人工智慧模型的風險，並為美國政府可能的後續行動和溝通奠定基礎」。

電報也提到了中國的人工智慧公司「月之暗面」(Moonshot AI)和稀宇科技(MiniMax)。這兩家公司均未立即回應。

白宮這項指控距離川普總統訪問北京會見中國國家主席習近平僅有幾周的時間，很可能會加劇美中這兩個超級大國之間在科技戰的緊張局勢。