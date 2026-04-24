我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「逐玉」張凌赫沒偶包：平時不化妝、不排斥為角色扮髒扮醜

好市多 VS. 山姆 誰的油更便宜？油品有差嗎？

川習會前斬伊朗金脈？美制裁中國煉油巨頭與數十家航運商

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部長貝森特。（歐新社）
美國財政部長貝森特。（歐新社）

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部24日宣布，對中國大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」（Hengli Petrochemical），以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

這是華府全面升級行動的一部分，目的切斷伊朗的主要收入來源「石油出口」。這些制裁措施出爐之際，距離美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會僅剩數周時間。

香港阿斯達克財經報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC） 指出，中國所謂的「茶壺煉油廠」（民營小型煉油廠）長期大量採購伊朗原油，是支撐伊朗能源經濟的重要來源。其中，每天原油處理能力約40萬桶，是中國最大的獨立煉油廠之一的恒力石化，被認定為伊朗石油最大買家之一，近年已購買數十億美元的伊朗原油與石化產品，對伊朗政權及軍方資金來源具有關鍵影響。

美國財政部長貝森特表示，此次行動是「經濟重擊」政策的一部分，目的在於對伊朗施加更強力的財務壓力，削弱在中東的軍事行動能力與核計畫發展。貝森特強調，在川普指示下，美國將持續打擊伊朗依賴的船舶、仲介與買家網路，任何協助伊朗進行隱蔽石油交易的個人或企業，都將面臨制裁風險。

此次制裁依據第13902號行政命令執行，涵蓋伊朗石油與石化產業相關活動，同時配合總統國家安全備忘錄第2號（NSPM-2），持續推動對伊朗的「最大經濟施壓」。自去年2月以來，美方已制裁超過1,000個與伊朗相關的個人、企業、船舶與飛機。

美方指出，伊朗透過「影子艦隊」規避制裁，將原油與液化石油氣運往亞洲市場。此次共有19艘船舶遭列入制裁名單，這些油輪過去數月運輸數百萬桶伊朗原油與石化產品，主要流向中國、阿聯與孟加拉等地。

調查顯示，部分船舶透過海上轉運（ship-to-ship transfer）方式掩蓋貨物來源，並多次關閉定位系統以規避監管，形成一套高度隱蔽的石油出口網路。

此外，美方也點名多家航運與能源公司涉及協助伊朗出口石油，並將列入制裁名單。相關資產若位於美國境內或由美國人士控制，將全面凍結，並禁止任何交易往來。

財政部強調，違反制裁規定的企業或個人，可能面臨民事與刑事責任，即使是非美國企業，只要涉及美元交易或協助規避制裁，也可能遭到追究。

中國是伊朗石油的最大買家，在美國和以色列與伊朗爆發戰爭前，進口80％至90％的伊朗石油。這些原油通常透過「影子艦隊」（shadow fleet）輸送，產地經常被掩蓋，並以來自馬來西亞等國的石油名義運抵中國。

本月稍早，美國財政部向中國、香港、阿拉伯聯合大公國與阿曼的金融機構發出信函，警告將對與伊朗有業務往來的機構實施次級制裁，並指控這些國家容許伊朗的非法活動透過其金融機構進行。

世報陪您半世紀

川普 香港 財政部

上一則

路透：國務院示警 DeepSeek等中企涉竊AI模型

延伸閱讀

WSJ：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源

WSJ：影子油輪往來中國伊朗 美攔截恐斷德黑蘭金源
CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向中國

CNN：航運分析公司稱美封鎖伊朗港口僅擾亂石油生產 貨物仍流向中國
美祭「經濟怒火」制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨

美祭「經濟怒火」制裁伊朗石油黑網 鎖定德黑蘭大亨
迎第2輪談判 赫塞斯威脅伊朗「美正重新裝彈」 擴大海上封鎖

迎第2輪談判 赫塞斯威脅伊朗「美正重新裝彈」 擴大海上封鎖

熱門新聞

川普政府正在重新審查前總統拜登執政期間批准的綠卡及其他移民福利，警告涉嫌造假者將面臨法律後果。圖為一名外國旅客從邁阿密機場海關入境。(美聯社)

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

2026-04-21 20:12
近年陸續有11名頂尖科學家過世或失蹤，白宮表示將展開調查。圖為NASA的太空火箭推進器。(歐新社)

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

2026-04-17 20:32
財政部長貝森特表示，川普總統正在擬行政命令，未來在銀行開戶必須提供公民身分資料。（歐新社）

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

2026-04-18 05:55
美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友若要從中國以外的地區採購關鍵礦產，必須準備承擔「國家安全溢價」。(路透)

美貿易代表葛里爾：盟國未來採購非中國稀土礦 需付國安溢價

2026-04-22 02:47
美國總統川普18日在白宮。（美聯社）

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

2026-04-19 10:15
圖為俄羅斯仿製伊朗沙赫德-136型無人機的自殺型無人機，2025年7月23日攝於烏克蘭基輔。(路透) 路透

伊朗報復美軍扣押貨船 無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

2026-04-19 21:46

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作