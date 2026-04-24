川習會前斬伊朗金脈？美制裁中國煉油巨頭與數十家航運商

美國財政部長貝森特。（歐新社）

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國財政部 24日宣布，對中國大型煉油廠、位於遼寧大連的「恒力石化」（Hengli Petrochemical），以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，進一步切斷伊朗透過「影子艦隊」出口石油的資金來源。

這是華府全面升級行動的一部分，目的切斷伊朗的主要收入來源「石油出口」。這些制裁措施出爐之際，距離美國總統川普 訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會僅剩數周時間。

香港 阿斯達克財經報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC） 指出，中國所謂的「茶壺煉油廠」（民營小型煉油廠）長期大量採購伊朗原油，是支撐伊朗能源經濟的重要來源。其中，每天原油處理能力約40萬桶，是中國最大的獨立煉油廠之一的恒力石化，被認定為伊朗石油最大買家之一，近年已購買數十億美元的伊朗原油與石化產品，對伊朗政權及軍方資金來源具有關鍵影響。

美國財政部長貝森特表示，此次行動是「經濟重擊」政策的一部分，目的在於對伊朗施加更強力的財務壓力，削弱在中東的軍事行動能力與核計畫發展。貝森特強調，在川普指示下，美國將持續打擊伊朗依賴的船舶、仲介與買家網路，任何協助伊朗進行隱蔽石油交易的個人或企業，都將面臨制裁風險。

此次制裁依據第13902號行政命令執行，涵蓋伊朗石油與石化產業相關活動，同時配合總統國家安全備忘錄第2號（NSPM-2），持續推動對伊朗的「最大經濟施壓」。自去年2月以來，美方已制裁超過1,000個與伊朗相關的個人、企業、船舶與飛機。

美方指出，伊朗透過「影子艦隊」規避制裁，將原油與液化石油氣運往亞洲市場。此次共有19艘船舶遭列入制裁名單，這些油輪過去數月運輸數百萬桶伊朗原油與石化產品，主要流向中國、阿聯與孟加拉等地。

調查顯示，部分船舶透過海上轉運（ship-to-ship transfer）方式掩蓋貨物來源，並多次關閉定位系統以規避監管，形成一套高度隱蔽的石油出口網路。

此外，美方也點名多家航運與能源公司涉及協助伊朗出口石油，並將列入制裁名單。相關資產若位於美國境內或由美國人士控制，將全面凍結，並禁止任何交易往來。

財政部強調，違反制裁規定的企業或個人，可能面臨民事與刑事責任，即使是非美國企業，只要涉及美元交易或協助規避制裁，也可能遭到追究。

中國是伊朗石油的最大買家，在美國和以色列與伊朗爆發戰爭前，進口80％至90％的伊朗石油。這些原油通常透過「影子艦隊」（shadow fleet）輸送，產地經常被掩蓋，並以來自馬來西亞等國的石油名義運抵中國。

本月稍早，美國財政部向中國、香港、阿拉伯聯合大公國與阿曼的金融機構發出信函，警告將對與伊朗有業務往來的機構實施次級制裁，並指控這些國家容許伊朗的非法活動透過其金融機構進行。