川普訪中倒數 可能達成波音大單 各界關注「三B」貿協

川普訪中，可能促成一筆500架波音飛機的大單。圖為波音公司在華盛頓州的737 MAX製造工廠。(路透)

川習會 預計5月中旬在北京登場，美中可能就農產品與波音 飛機達成貿易安排。美國貿易代表葛里爾22日表示，美方正尋求與中方在黃豆以外，對更廣泛的農產品採購達成協議；美國飛機製造商波音公司執行長歐特柏格則說，正指望川普 政府幫助公司爭取到一筆期待已久來自中方的大訂單。

路透報導，葛里爾22日在國會就政府貿易優先事項舉行的聽證會上說，美方目標是取得中國對整體農業採購的更廣泛承諾，並正與中方協商建立機制，以促進擴大包括農產品在內非敏感商品的貿易。

川普原定3月底訪問北京，但行程因美伊戰事而推遲。而後美方再次單方面宣布，川普將於5月14日至15日正式訪中，屆時將舉行美中兩國領導人峰會，雙方將取得哪些貿易成果備受關注。

歐特柏格22日接受路透採訪透露，波音正指望川普政府幫助公司爭取到一筆期待已久的大訂單；他補充指，如果沒有政府支持，不認為近期會看到來自中國的任何大訂單，「這確實與政府的努力息息相關。」歐特柏格還補充說，波音已與中國的航空公司就飛機關鍵零組件的供應問題，達成「一個不錯的解決方案」。

據業內消息，波音與中國就包括500架737 MAX飛機以及數十架寬體飛機的交易，進行了長時間的談判。如果達成，這將是自2017年以來中國首次向波音下達大訂單。彭博3月曾引述知情人士指，這筆訂單已接近敲定，預計在川普訪問中國期間公布。

港媒南華早報先前指出，隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「三B」，即波音飛機（Boeing）、黃豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，中國採購美國黃豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求中國改變其以國家為主導的經濟模式。