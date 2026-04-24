盧特尼克稱半導體投資將達兆元 川普：不來美課高關稅

商務部長盧特尼克說，在川普第二任期，外國對美國半導體產業的投資，將達1兆元。(美聯社)

川普總統23日宣稱，美國很快就會取得近50%的晶片市場，指晶片公司要是不到美國生產製造，一年半或兩年以後將面臨非常高的關稅；商務部 部長盧特尼克則預期會有1兆元的半導體投資進入美國。

川普23日表示，美國在人工智慧（AI）超越中國，也領先全世界，並指出，美國曾經是世界的晶片中心，不過川普指出，所有晶片公司現在正在回到美國生產製造。

川普說，美國在晶片製造上現在幾乎是零，晶片大多來自台灣、南韓 等國家，其中以台灣占絕大多數；他指出，川普政府正在把晶片產業帶回美國，並祭出關稅政策，要是晶片公司在接下來一年半或兩年的時間沒有在美國生產製造，就要被課徵很高的關稅。

在這樣的政策之下，川普說，美國很快就會取得近50%的晶片市場。

盧特尼克則表示，美國過去只有3％到4%的晶片市場，且擁有最大的晶片需求，在川普的指示之下，美國要求晶圓廠回到美國製造，並預期將有價值1兆美元的晶圓廠來到美國；盧特尼克說，這並非科技巨頭購買晶片，而是攸關晶片的生產製造。

盧特尼克提到，現在有美光科技承諾投資2000億元、台積電 承諾投資1650億美元等，且台灣有5000億美元的資金將投入美國；盧特尼克23日出席聯邦眾院撥款委員會的聽證會時也表示，預期川普任內的對美半導體產業投資將高達1兆元。

此外，美國白宮科學與技術政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）23日公布一項備忘錄，內容指出，美國政府已取得情資，顯示主要來自中國的外國實體，正展開工業規模的「蒸餾」行動來竊取美國人工智慧。「蒸餾」指小型AI模型學習能力強大AI模型的技術。

克拉茨修斯表示，中國利用成千上萬個人頭帳號躲避偵測，透過越獄技術奪取專有資訊；他說，美國將制定措施，對外國實體的大規模蒸餾行動究責。