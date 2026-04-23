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波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

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波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

記者賴錦宏／即時報導
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路透報導，波音與中國已就一項交易進行了長期談判，內容可能包括500架波音737 ...
路透報導，波音與中國已就一項交易進行了長期談判，內容可能包括500架波音737 MAX客機，以及數十架寬體客機。圖為波音787客機。（美聯社）

美國飛機製造商波音公司的首席執行官歐特柏格（Kelly Ortberg）22日說，正指望川普政府幫助公司爭取一筆期待已久的中國大訂單。他還補充說，波音已與中國航空公司達成「一個不錯的解決方案」，解決它們對獲取關鍵備件的擔憂。

美國總統川普此前曾威脅，在與中國持續進行的貿易爭端中，切斷這類供應管道，包括備用發動機零件在內。

歐特柏格接受路透訪問時說：「如果沒有政府的支持，我認為我們短期內不會看到來自中國的任何大額訂單。」他說：「這確實與政府所作的努力密切相關。」

業內人士透露，波音與中國已就一項交易進行了長期談判，內容可能包括500架波音737 MAX客機，以及數十架寬體客機。這將是中國自2017年以來首次向波音下達重大訂單。

彭博3月引述知情人士說，波音接近與中國方面敲定近10年來首個重大飛機訂單，涉及約500架波音737 MAX客機，預計將在川普訪問中國期間公布。

川普上月說，他將在5月14日至15日訪中國。白宮先前是表示，川普將在3月31日至4月2日訪問中國，但美以伊戰爭爆發後，川普向媒體透露，他已要求中方把美中元首會晤推遲約1個月，讓他集中精力處理中東戰事。

先前南華早報指，隨著川習會愈來愈接近，各界將注意力集中在可達成的實際成果。美方推動「3B」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，中國採購美國大豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國也沒有要求中國改變其以國家為主導的經濟模式。

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