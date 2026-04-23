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賴清德出訪受阻 美國務院：中國指使 濫用民航法

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國國務院批評北京要求非洲三國阻止賴清德總統專機飛過其情報區，是濫用民航體系，也...
美國國務院批評北京要求非洲三國阻止賴清德總統專機飛過其情報區，是濫用民航體系，也危及安全。（本報系資料照片）

中華民國總統賴清德原訂4月22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，不過最後臨時喊卡，美國國務院發言人22日表示，美國對有國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可一事表示關切，認為這些國家是在中國的要求下行事。國務院批評，北京不僅濫用民航法，也威脅國際和平與繁榮。

國務院表示，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，並指出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。

賴清德總統本來計畫訪問史瓦帝尼，但在出發前夕，台總統府緊急舉行記者會，秘書長潘孟安表示，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，賴清德總統擬另外指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，讓塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下取消專機飛航許可。

美國國務院發言人22日表示，美國對有數個國家撤銷賴清德總統專機的飛航許可，以阻止賴清德總統訪問史瓦帝尼的情況表示關切，指這些國家是在中國的要求之下行事；國務院發言人並表示，這樣的行為干擾到台灣官方例行訪問的安全和尊嚴。

國務院發言人指出，這些國家被委任管理他們飛航情報區內的國際空域，其空域超過他們境內領空的範圍，強調說出，這項管理責任單純是為了確保飛行安全，不是為了服務北京的政治工具。該發言人說，這是又一個北京採取恫嚇手段對付台灣和台灣支持者的案例，不但濫用國際民用航空法，也威脅國際的和平與繁榮。

國務院發言人表示，美國敦促北京停止在軍事、外交和經濟上施壓台灣，並與台灣展開有意義的對話。

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