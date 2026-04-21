美印太司令：台灣投資自身國防很重要 不能讓雞挨餓

美國印太司令帕帕羅。（路透）

美議員關心台灣通過國防特別預算的重要性，美國印太司令帕帕羅今天在國會聽證會回應表示，華府 對台灣國防的重視程度不能超過其自身對防務的重視，台灣為自身國防提供經費至關重要，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」。

美國聯邦參議院今天舉行有關美國印太司令部部署態勢的聽證會，帕帕羅（Samuel Paparo）等軍事將領出席，會中不少議員關切中國對台軍事威脅及台灣國防特別預算等議題。

對於參議院外交委員會民主黨 首席議員、軍委會資深成員夏亨（Jeanne Shaheen）問及台灣通過國防特別預算的重要性，帕帕羅回應表示，美國對台政策沒有改變，在台灣關係法實施近50年來，美國對台軍售並未超出常態。

帕帕羅也說，美國對台灣國防的重視程度，不能超過他們自己對防務的重視，並強調，「如果讓雞挨餓，就得不到雞也得不到蛋」，因此，台灣為自身國防提供經費至關重要。

3月底率團訪台的夏亨表示，她支持台灣通過國防特別預算主要有兩個理由，一是向中國傳遞訊息，二是向美國國會傳達訊息，「國會非常支持台灣」，希望看到這項預算通過。

另外，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）問及國民黨主席鄭麗文日前訪問中國，是否影響台灣國防支出未來走向，帕帕羅表示，「空談不如實證」，台灣國防特別預算案的進展，將顯示「他們（對自我防衛）承諾有多堅定」。

被問到台灣是否有意願保衛自己國家，以及對軍事突發狀況的規劃等議題，帕帕羅說，他對台灣役齡人口保衛家園的意願、能力與意志抱持極大信心。

他指出，烏克蘭在俄烏戰爭爆發前的民調數據相對偏低，但他們整體社會隨後的反應令人敬佩。而台灣目前的民調數據遠高於當時的烏克蘭，這讓他對台灣人保衛家園的意願持正面看法。

帕帕羅也認為，台灣軍方非常努力，並在建構作戰概念方面取得成效，這將引導他們成功阻撓入侵行動。

包括夏亨在內的美國跨黨派參議員14日致函國民黨籍的立法院長韓國瑜及台灣其他政黨的立法院黨團高層，敦促在中國壓力之下，台灣應加快軍購特別條例立法工作。

總統賴清德去年提出為期8年400億美元的追加國防預算以抗衡中國，但遭到國民黨為首的在野陣營阻撓，推動金額規模縮減的國民黨版提案。