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劍指川普？習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

編譯中心／綜合報導
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中國國家主席習近平(右)首次就美伊戰爭發聲，川普總統(左)預期於5月訪中前，美中...
中國國家主席習近平(右)首次就美伊戰爭發聲，川普總統(左)預期於5月訪中前，美中關係再現挑戰。圖為川普2017年訪問北京。(路透)

美伊戰爭持續逾一個月，中國國家主席習近平14日首次就美伊戰爭發聲，提到要「維護國際法治權威，不能『合則用、不合則棄』」。紐約時報報導，習近平此番言論明顯指向美國總統川普，川普預期於5月訪中前，美中關係再現挑戰。

紐約時報14日報導表示，美伊戰爭爆發初期，中國保持相對沉默，因為中方擁有充足的應急石油儲備，以及一些運油船已在回國途中。中方此前也沒有應川普要求派遣軍艦維護荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)。

報導表示，隨著美伊談判破局，川普下令美東時間13日上午10時封鎖進出伊朗港口後，中方態度轉變。中國外交部14日表示，「美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，只會激化矛盾，加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，並進一步衝擊海峽通行安全，這是危險和不負責任的行為」。

報導表示，中國外交部這一言論揭示了川普面臨的最新挑戰，就是如何防止美伊衝突破壞與中國正在緩和的關係。

習近平14日會見阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲哈立德(Sheikh Khaled)時，就維護和促進中東和平穩定提出4點主張，包括要堅持國際法治原則，並指「維護國際法治權威，不能『合則用、不合則棄』，不能讓世界倒回叢林法則」。

報導表示，習近平此番言論明顯是指川普。今年1月川普接受紐約時報訪問表示，「我不需要國際法」，還說「我無意傷害他人」。當被追問其政府是否需要遵守國際法時，川普表示「我遵守」。但他明確表示，當此類約束適用於美國時，他將是最終的仲裁者。

川普近日揚言，若中國在中東戰爭期間向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。但報導表示，川普可能意識到，任何新的關稅都可能打亂他與中國達成貿易協議的計畫。

紐約時報 川普 伊朗

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