川普自曝與習通信：習同意不提供伊朗武器

川普總統（右）接受福斯專訪時透露，他寫信給中國領導人習近平（左）不要賣武器給伊朗，習近平給予符合美方期待的回應。（路透）

川普總統接受福斯商業網（Fox Business）的專訪，稱他寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮 15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。川普也說，習近平會在5月「川習會」時給他一個大大的擁抱，暗示川習會將如期舉行。

稱習會給他一個大擁抱 暗示川習會如期舉行

財政部 長貝森特 也表示，美國封鎖荷莫茲海峽期間，相信中國已暫停向伊朗購買石油，並稱財政部已寫信給2家中國銀行，警告若發現有伊朗金流透過這2家銀行的帳戶流通，擬祭出次級制裁。

中國方面則都未予回應。

在15日播出的福斯專訪中，川普說他寫信給習近平，要求中國不要提供給伊朗武器，並指出，習近平回信表示，中國沒有這麼做。

川普日前警告，如果中國向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。

川普15日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，中國非常滿意川普永久開放荷莫茲海峽；川普說，他這麼做是為了中國，也為了全世界，並表示，荷莫茲海峽被封鎖的情況不會再發生。

川普說，中國同意不會供應武器給伊朗，並稱習近平會在5月川習會時給川普一個大大的擁抱；川普說，美中領袖正在高效的合作，並反問說，這不是比衝突好嗎？不過川普也提醒說，美國非常精於戰鬥，如果必要的時候，美國比任何人都強。

川普預計5月14、15日訪問中國。

白宮15日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，習近平向川普保證中國不會在美伊衝突期間供應武器給伊朗；李維特表示，這明顯是川普政府密切關注的事，並決定是否祭出關稅。

同樣出席記者會的貝森特則說，伊朗有90%的石油是出口到中國，構成約中國8%的能源需求，並指出，荷莫茲海峽遭到封鎖，美國相信中國會暫停向伊朗購買石油；貝森特也指出，財政部寫信給兩家中國銀行，警告若發現他們有處理伊朗金流，美方將祭出次級制裁（secondary sanctions）。

另外，有報導指出，美伊雙方已經同意再延長停火兩周，以爭取時間來達成和平協議，不過，李維特15日否認美方做出延長停火的要求。