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國會將審川普1.5兆元國防預算 軍方強調解放軍對台威脅

編譯盧思綸／即時報導
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川普去年12月在白宮宣布美國海軍「黃金艦隊」計畫。(路透)
川普去年12月在白宮宣布美國海軍「黃金艦隊」計畫。(路透)

南華早報報導，美軍官員15日出席國會聽證會，說明2027財政年度備戰狀況時，強調中國對台灣及太空領域的軍事威脅。

美國海軍作戰部次長基爾比（James Kilby）出席眾議院軍事委員會轄下戰備小組委員會表示，解放軍近年在台灣周邊與區域內持續進行「入侵預演與實彈演習」，凸顯印太地區亟需具備作戰能力的海軍部隊。

基爾比說，面對中國軍力快速擴張，美國海軍將持續與盟友及夥伴分擔責任，嚇阻威脅和平的行動，必要時應對衝突，並協助在第一島鏈建立拒止防禦。

基爾比稱，在印太地區，美國海軍官兵「每天都在行動，以嚇阻中國並建立夥伴關係」。

除了台海之外，美軍官員也點名解放軍在太空領域構成的威脅。

美國太空軍太空作戰次長布萊頓（Shawn Bratton）表示，中國持續發展太空武器，導致美軍衛星暴露在風險之中，「讓解放軍具備追蹤、鎖定並打擊美軍地面聯合作戰部隊的能力」。

布萊頓強調，隨著中國威脅持續升高，美方必須加強相關訓練以確保戰備。

報導提到，反太空作戰很可能是解放軍用來反制美軍介入區域衝突的一種手段。解放軍近年一直在發展並部署各式反太空能力，例如反衛星飛彈（ASAT）。

整場聽證會中，美軍在伊朗面臨的作戰挑戰也是討論焦點。美國陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊與太空軍將領坦言，美軍艦艇、飛機與地面車輛普遍面臨零件短缺、維修能量受限及工業產能不足等問題。

美伊正處於2周停火期，雙方預計很快重啟談判。

聽證會舉行之際，川普政府提出的2027財政年度1.5兆美元國防預算案也將交由國會審議，該預算案包含658億美元，用於美國海軍打造川普所稱的「黃金艦隊」，並縮小美中之間的造艦能力差距。

南早指出，在美國政治運作中，總統提出的預算案通常更接近一份政策願望清單，往往被形容為在送交國會時就「已宣告死亡」。長期以來，美國政治有一句說法：「總統提出，國會決定」，反映立法機關掌握財政支出的權力。不過，即便如此，總統的預算案仍至少可視為施政優先事項的縮影。

解放軍 川普

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