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川習會倒數一個月 前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。(記者陳熙文／攝影)
前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。(記者陳熙文／攝影)

川習會倒數不到一個月，前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日表示，他不認為美中會達成「大交易」（grand bargain），並稱川普總統不會希望在任內失去台灣。

歐布萊恩和美國國防部印太安全事務部前助理部長瑞特納（Ely Ratner）15日出席由華府「全球台灣研究中心」（GTI）舉行的「美台工作小組」成立大會，並由兩人分別擔任工作小組主席和副主席。

近期有報導指出，由於美伊衝突尚未獲得解決，有可能衝擊川習會，導致再度延期，甚至取消；有學者也認為，如果美伊衝突如果無法在5月中旬前圓滿落幕，川習會恐怕不會發生。

針對川普預計5月中旬訪問北京，計畫與中國國家主席習近平見面，歐布萊恩稱，他預期兩人會見面，但美伊衝突也可能持續下去，就看事情會如何發展。

不過，歐布萊恩認為說，大家對川普訪問北京的期待可能有點太高，並形容川普的北京行更近於「隨機應變」（muddling through），指美中都會各自拿出貿易籌碼，中國會提出稀土，而美國則會拿出晶片，以及降溫現行的石油問題；歐布萊恩說，雙方都會試圖透過「美中貿易委員會」來管理雙邊的貿易關係。

歐布萊恩認為說，雙方會決定美中之間沒有爭議、可以進行貿易的產品，並調降這些產品的關稅；美中有可能達成類似第一任川普政府時所簽署的第一階段貿易協議，也可能針對特定產品達成協議，例如中國購買大量的美國黃豆等；歐布萊恩分析說，他不認為美中會取得重大突破，也認為，美中不會達成大交易。

歐布萊恩也說，川普不會希望成為第一位失去台灣的美國總統，指那不會是川普的目標，也不會是川普希望留下的政治遺產；歐布萊恩表示，川普或許對台灣議題不是那麼聲張，但川普絕對不會失去台灣，尤其川普批准對台軍售、鼓勵台積電在亞利桑那州投資等，都有助於強化美台的外交和軍事連結。

歐布萊恩表示，川普是悄悄地支持台灣，做需要做的事情，但沒有要大做文章。

歐布萊恩指出，除非中國主動提到台灣議題，甚至升級討論，否則他不認為台灣會成為川習會中的問題；歐布萊恩也認為說，中國經濟正面臨挑戰，指中國恐怕不會為了台灣而放棄與美國達成協議。

川普 華府 川習會

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