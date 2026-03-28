美跨黨派參議員訪台促過1.25兆國防特別預算 警告恐影響川對台支持

美國新罕布夏州民主黨籍聯邦參議員夏亨1月17日在丹麥哥本哈根，出席由美國參眾議員組成的代表團記者會。（美聯社）

金融時報報導，美國跨黨派聯邦參議員 於美東28日啟程訪問台灣，在中國軍事壓力持續升高之際展現對台支持，也將敦促立法院通過國防支出法案。

此次跨黨派代表團由參院外交委員會首席民主黨 議員夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨 參議員匡希恆（John Curtis）領軍，成員還包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）與民主黨的羅森（Jacky Rosen）。匡希恆過去曾在台灣擔任摩門教傳教士。

這是自2025年夏天以來首度有美國參議員訪台，正值賴清德總統與民進黨政府努力說服國民黨立委通過1.25兆元國防特別預算。該預算將用於支付台灣向美國軍工企業採購的武器費用，以強化安全、因應中國軍事行動日益強勢。

美國參議員此行也正值川普預計於5月前往北京，與中國國家主席習近平舉行「川習會」前數周。川習會引發台北方面憂慮，擔心川普可能在會中同意調整政策，削弱華府對台支持。夏亨於美東時間27日自華府出發前接受金融時報訪問時表示：「這正是我們認為國會此時親自到訪非常重要的原因之一。我們不僅要再次確認對台支持，也要說明為何我們期待看到台灣採取強而有力的自我防衛行動。」

除了與賴清德總統會面外，參議員們也將與國民黨人士會談。夏亨指出，代表團將強調通過國防預算的重要性，有助於展現台灣與美國國會一樣，同樣致力於自身未來的自主發展。

匡希恆則表示，此行時機格外關鍵，因為國防預算案目前進展停滯。他說：「台灣審議賴總統預算的過程至關重要。坦白說，即便我們此行只強調這件事的重要性，也已經是非常充分的理由。」

近月來，美國國會議員已對台北尚未通過該預算表達不滿，其中甚至包括部分最支持台灣的議員。一些華府支持者擔心，若台灣無法為自身防衛提供足夠資源，川普可能會降低協助意願。夏亨也補充：「我擔心他（川普）是否會持續強化美國對台支持，而不要損害台灣主權。」

川普政府一再強調對台政策沒有改變，儘管華府內部盛傳，美方可能接受中國要求，在表述上改為「反對台灣獨立」。去年12月，美國宣布對台軍售111億美元，創下新高，目前正籌備另一筆至少130億至140億美元的軍售方案，但為避免在川普5月14日至15日訪中前引發北京強烈反應，相關通知已延後送交國會。

匡希恆表示，北京與台北不應過度解讀美方訪問行程。他指出，美中關係仍需維持穩定，「我喜歡把美中關係形容為婚姻，需要婚姻諮商，但不至於離婚。如果兩國領導人之間正在進行某種『婚姻諮商』，那是有益的。因為若沒有與中國維持良好關係，這個世界不可能安全。」