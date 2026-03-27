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堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

紐時：美若不撤出中東戰事 難專心對抗中國

編譯周辰陽／綜合報導
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智庫認為，美國「重返亞洲」的策略反覆被中東衝突牽制，圖為美國導彈驅逐艦在南海巡弋。(路透)
智庫認為，美國「重返亞洲」的策略反覆被中東衝突牽制，圖為美國導彈驅逐艦在南海巡弋。(路透)

紐約時報25日分析，美國在外交及國防上備多力分，正是華府「重返亞洲」戰略的困境，且此一戰略正變得愈來愈難以實現。

儘管自歐巴馬以來的美國近幾任總統都矢言，已從伊拉克阿富汗這些代價高昂的戰爭汲取教訓，任內必將國家資源集中應對對手中國，但最終仍轉向其他地區的危機，且往往都是中東發生的衝突，其中不少正由美國自己發動或支持。

川普第二任的國安戰略明言，美國對中東的傳統重心將下降，並優先關注西半球與印太，且將在貿易上挑戰中國，並在涵蓋日本、菲律賓與台灣的「第一島鏈」建立軍事嚇阻。但川普對伊朗開戰卻與該戰略有所衝突。

川普第一、第二任任命的多位政務官均曾主張，鑒於美國軍力資源有限且武器生產速度緩慢，應將重心轉向亞洲。包含現任美國國防部次長柯伯吉，他曾批評美國在俄烏戰爭與中東耗費國家資源，並示警美國別與伊朗陷入「重大衝突」，也曾撰文主張採取以台灣為核心的拒止戰略。然而，這些官員如今卻轉而公開支持川普對伊朗開戰。

華府智庫美國企業研究所(AEI)專家古柏直言，這場對伊朗的戰爭正好凸顯，美國要聚焦亞洲有多困難；即使美國政府制定明確降低中東在區域優先順序中的戰略，但華府最終仍反覆被中東的衝突拉回。

古柏也在美國期刊「外交事務」撰文提到，歐巴馬2011年提出的「重返亞洲」政策已告失敗，寄望美國將深度介入亞洲的想法「不現實」。

美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩說，美伊戰爭拖愈久，川普與北京博弈籌碼就愈小，若他的要求無法滿足，他根本沒有足夠空間對北京升高可信的威脅。美國智庫史汀生中心專家孫韻也說，中國國內一個普遍的判斷是，川普在決定攻伊前誤判結果。

智庫認為，美國「重返亞洲」的策略反覆被中東衝突牽制，圖為美國陸戰隊在部署海外後回...
智庫認為，美國「重返亞洲」的策略反覆被中東衝突牽制，圖為美國陸戰隊在部署海外後回到加州基地。(路透)

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