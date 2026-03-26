川習會5/14、15舉行 預計伊戰有望會前結束

白宮25日宣布，川普總統（左）將於5月14至15日訪問北京，與中國領導人習近平（右）會面。（路透）

川普總統原計畫3月底訪問中國，不過因美伊戰事延期，白宮 25日宣布新的訪問日期，指川普預計5月14日至15日訪問中國；川普25日也表示，他非常期待與中國國家主席習近平 會面，認為兩人見面將會是有里程碑意義的事件。不過，川普原本計畫訪問北京3天，現在訪問延期後只剩下2天的時間。

川普訪中減為2天：兩人會面是里程碑

白宮確定「川習會 」的時間，也被視為中東戰爭預計可在這個時間之前結束。

美國向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）已進入第4周，川普原本預計3月31日至4月2日訪問北京，不過川普日前表示，他雖然樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，他希望留在國內，稱美國已向中方請求推遲訪問行程，約延後5到6周的時間。

北京行之後邀習近平訪美 日期未定

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）25日在記者會上，向媒體公布川普最新的訪問行程，指川普將於5月14日至15日訪問中國；李維特也指出，川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania）今年將在川普北京行之後招待習近平和夫人彭麗媛對等訪問華盛頓特區，不過日期尚未決定。

川普則稍晚在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國的代表正在為這場歷史性的訪問做最後準備，他非常期待與習近平會面，並認為這會是有里程碑意義的事件。

至於中方答應川習會延期是否有提出任何條件，李維特對此做出否認；李維特指出，川普和習近平曾對會面改期有過討論，並指出，習近平理解川普為軍事行動留在國內的重要性，也接受美國的請求。

美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前談及川習會，他預期這場美中領袖峰會會非常有禮貌且投入，並認為中國非常希望穩定美中兩國之間的關係，指中國準備好在任何情況下都要邀請川普訪問北京。

針對美國對川習會的期待，坎伯提到說，川普恐怕更專注在取得短期成果，包括中國購買美國農產品、加購波音飛機和更多的對美投資；坎伯也預期川普有可能會率很多企業總裁同他一起訪問北京。

坎伯也形容說，美中關係正在一個可喘息的休整期，但之後還是有可能會回到緊張的競爭關係。