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分析：關稅戰後…美中擬建新機制規範雙邊貿易談何容易

編譯中心／綜合報導
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華盛頓和北京正在考慮建立新機制，以規範雙邊貿易往來。圖為美國財長貝森特（左）去年5月在瑞士日內瓦，與中國國務院副總理何立峰（右）會面。（路透）
華盛頓和北京正在考慮建立新機制，以規範雙邊貿易往來。圖為美國財長貝森特（左）去年5月在瑞士日內瓦，與中國國務院副總理何立峰（右）會面。（路透）

國際事務分析指出，在經歷過系列關稅爭端和脆弱的緩和談判後，華盛頓和北京正在考慮建立新機制，以規範雙邊貿易往來。一些觀察人士擔心這可能會扭曲自由競爭，而另一些人則認為這是兩大經濟體走向更和平共處的一種方式。 

法新社22日發文說明美中關鍵工作進展。在3月15日至16日美國和中國高級經濟官員在巴黎會晤後，美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)表示，雙方討論建立一個「美中貿易委員會」的可能性。據葛里爾表示這是一個混合機制，旨在正式確定「哪些類型的產品」應由美國出口到中國，反之亦然。

亞洲協會政策研究院副院長卡特勒(Wendy Cutler)認為，該委員會可能會評估增加非敏感產品貿易的可能性，或討論在非戰略領域互相降低關稅。她在分析報告中強調，目前看來，官員們似乎正在推動中國做出採購承諾(涉及農產品、能源、飛機等)。

彼得森國際經濟研究所的鮑恩(Chad Bown)認為，這是一種「受監管的貿易」形式。他舉例1980年代日本曾自願限制對美國的汽車出口。更近例子是，在川普第一任期內，華盛頓和北京曾簽署一項協議，中國承諾在兩年內增加2000億美元的美國產品進口。但這一承諾最終未能落實。

針對可能成立的委員會，DGA-Albright Stonebridge Group諮詢公司合夥人武特克(Joerg Wuttke)則提醒說，取消監管、降低關稅，讓企業更容易決定銷售什麼產品和定價，但這個新系統反而會變得更加官僚化。他說這不是好現象，「市場法則在哪裡？」這種做法可能會降低競爭力，並激怒其他國家。另一位要求匿名的美國企業高管則質疑：如果政府控制貿易往來，如何選擇優先企業和優先行業呢？

但鮑恩看法，新機制可能比之前嘗試緩和貿易分歧的做法更有成效，「舊體系行不通。我們是否可以嘗試其他方法？」

但要想成功，協議必須對雙方來說都是可以接受且現實的。「雙方必須真誠地做出承諾」，他也提醒，「即便如此，這也將非常、非常困難。」

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