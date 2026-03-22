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戰火不息 川習會延至伊朗衝突結束？白宮否認：美中持續磋商

編譯盧炯燊／綜合報導
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消息人士指出，川普訪問中國的行程，要等到伊朗戰事結束。圖為川普(左)與習近平去年10月南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。(路透)
消息人士指出，川普訪問中國的行程，要等到伊朗戰事結束。圖為川普(左)與習近平去年10月南韓APEC峰會期間，在釜山金海機場會面。(路透)

美國持續向波斯灣增兵，致使川普總統推遲訪問北京以及與中國國家主席習近平的會晤。有消息指「川習會」會延至美國結束伊朗戰爭之後，但遭白宮否認。

政治新聞網Politico 21日援引兩名匿名知情人士透露，川普政府告知外國官員及人士，在伊朗戰爭結束前，不會重新安排「川習會」。

報導引述一位了解「川習會」籌備情況的駐華盛頓外交官證實，川普政府已明確表示，「直到與伊朗衝突的激烈階段結束後，才會提出下一個川習會日期」；另一位同樣熟悉籌備工作的駐華盛頓人士也證實，川普政府方已透露出這個「待激烈衝突過後」的時間表。

美國國務院把Politico的相關詢問轉給了白宮，白宮首席副發言人凱利(Anna Kelly)否認「川習會」時間表與伊朗戰爭掛鉤，直指「這是假新聞，美中正在就重新安排川普總統的訪問，展開富有成效的磋商，相關公告即將發布」。

中國大使館對於峰會日程可能推遲一事，表示「沒有訊息可以提供」。

備受國際關注的「川習會」原定3月底舉行，但川普的說法一再改變，先是本周初說因為要打仗，須坐鎮宮而延後「一個月左右」，到了19日又改口說要「約一個半月」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則表示會晤要到5月之後，說「總統5月份在國內有一些事情要處理，我相信習近平主席也很忙，我們會盡快確定會晤日期」。

從現實情況來看，川普延至戰爭結束才訪問北京實屬正常。一位接近美國政府的人士認指出，若川普身在外國，尤其是在中國這樣的敵對國家內，來指揮一場戰爭是有諸多限制，而且在這種環境下與習近平會談將非常尷尬。

川普與習近平去年10月在南韓釜山會晤時，在緩解貿易戰方面取得進展。當時習近平承諾購買大豆等美國農產品，並取消關鍵礦物出口限制；川普則同意延長暫緩對中國商品徵收關稅的期限。

美國貿易代表署(USTR)前談判代表卡特勒(Wendy Cutler)認為，即便兩人不見面，穩定貿易工作仍可繼續，「穩定貿易本身未必會受到影響」。

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