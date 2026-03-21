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打臉業界…Nvidia晶片走私案 顯示北京需求強勁

編譯尤寶琪／綜合報導
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由於走私Nvidia AI晶片去中國十分猖獗，顯示中國市場對此需求強勁。(歐新社)
由於走私Nvidia AI晶片去中國十分猖獗，顯示中國市場對此需求強勁。(歐新社)

一起新的人工智慧(AI)晶片走私案，打臉業界關於「晶片走私中國的規模並不大」的說法。

一些中國專家表示，如果北京擁有類似的技術，就沒有必要進行如此大規模的走私活動；現在，一些重要的共和黨人士紛紛呼籲採取行動，確保向中國出售AI晶片的情況不會發生。

共和黨籍的眾議院外交委員會主席馬斯特(Brian Mast)告訴Axios新聞網站：「我已經一再說過，我們的H200、Blackwell或任何其他可能幫助中國贏得AI競賽的AI晶片，永遠不能有中國的終端使用者 。」

馬斯特指出，像阿里巴巴、騰訊或DeepSeek這類為中國軍方工作的公司，正在尋找任何機會來撒謊、欺騙或竊取美國的技術。

議員們已經提出多項法案來加強控管，其中包括禁止向中國出口先進AI晶片並要求這些晶片配備定位追蹤技術的法案。

儘管如此，業界仍一再宣稱，走私中國的現象並不存在，白宮也一直在淡化了這個問題。

不過，美國司法部在19日指控AI最佳化伺服器製造商「美超微電腦公司」( Super Micro Computer Inc.)的聯合創始人和另外兩人，涉嫌將價值25億元、搭載Nvidia(輝達，另稱英偉達)AI晶片的伺服器，轉移至中國。

國會授權成立的「美中經濟暨安全審查委員會」(U.S.-China Economic and Security Review Commission)委員米勒(Leland Miller)表示：「如果中國科技業對先進晶片的需求並不迫切，那就不會出現這種行為。」

一些美國公司和專家認為，中國不希望過度依賴美國技術，但走私猖獗的程度可能表明，中國對美國技術的需求仍然強勁。

美國負責任創新協會(American for Responsible Innovation)的麥肯齊(Chris MacKenzie)指出：「川普政府加強出口管制執法力度，值得稱讚。多年來，專家早已發出警告，但輝達一直堅稱沒有晶片走私的證據。」

預計，這起最新的AI晶片走私案，很可能會加劇國會對放鬆出口管制的反對，並助長要求更嚴格執法的呼聲。

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