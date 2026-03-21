國防部指Anthropic雇包括中國人在內的外國人 引國安顧慮

國防部文件稱，Anthropic雇用外國工程師，構成國安威脅。圖為Anthropic與五角大廈的合成圖。(路透)

根據法院文件，五角大廈 對於人工智慧 新創公司Anthropic使用包括中國人在內的外國員工，提出國家安全的新疑慮。被五角大廈以供應鏈風險為由列為黑名單之後，Anthropic本月稍早向法院提告，國防部 則在反駁指控時，對Anthropic雇用全球各地人才提出警告，國際人才是人工智慧(AI)產業的關鍵要素。

負責採購與支援的國防部次長麥可(Emil Michael)17日發表聲明表示，Anthropic聘用大量外籍人士建構與支援大型語言模型(LLM)產品，其中許多員工來自中國。

麥可指出，如果這些員工遵守「中華人民共和國國家情報法」，等於增加敵對風險。

法院文件指出，使用海外員工的美國幾家主要AI公司，安全風險已經因為「其他實驗室領導層提供技術與安全保證，以及他們與五角大廈合作展現負責且值得信賴的一貫表現」而降低，可是Anthropic的案例則不一樣。

Axios新聞網站分析，五角大廈的論述透露對Anthropic的擔憂遠遠超過在國內大規模監控、自動武器等層面的意見分歧，儼然已上綱到更廣泛的國家安全威脅。

不過，五角大廈目前仍然依賴Anthropic的技術，也願意在必要時刻延長Anthropic工具的使用期限。

五角大廈發言人說，基於政策，無法對正在進行中的訴訟發表評論。

Axios報導，根據最近多項研究報告，外籍員工在美國頂尖AI及科技人才當中占有極大比率。根據人才追蹤統計，截至2023年，美國機構的頂尖AI人才當中，出生中國的研究人員約占38%至40%。

Anthropic是第一家跟五角大廈合作的AI實驗室，很早便採用研究隔離、審計追蹤等安全運作措施。Anthropic公司去年在自家平台擋下一次前所未見、由AI驅動的中國網路間諜活動，並且禁止中國使用其服務。

美國創新基金會(Foundation for American Innovation)首席經濟學家哈蒙德(Samuel Hammond)說：內部威脅是真實且棘手的問題，諷刺的是業界普遍認為Anthropic防範內部威脅最嚴謹。