我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李奧納多想婚了？有意套牢27歲超模女友「共度未來」

南韓子女孝道旅行 從濟州島變中國這城市：舒服又便宜

國防部指Anthropic雇包括中國人在內的外國人 引國安顧慮

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部文件稱，Anthropic雇用外國工程師，構成國安威脅。圖為Anthropic與五角大廈的合成圖。(路透)
國防部文件稱，Anthropic雇用外國工程師，構成國安威脅。圖為Anthropic與五角大廈的合成圖。(路透)

根據法院文件，五角大廈對於人工智慧新創公司Anthropic使用包括中國人在內的外國員工，提出國家安全的新疑慮。被五角大廈以供應鏈風險為由列為黑名單之後，Anthropic本月稍早向法院提告，國防部則在反駁指控時，對Anthropic雇用全球各地人才提出警告，國際人才是人工智慧(AI)產業的關鍵要素。

負責採購與支援的國防部次長麥可(Emil Michael)17日發表聲明表示，Anthropic聘用大量外籍人士建構與支援大型語言模型(LLM)產品，其中許多員工來自中國。

麥可指出，如果這些員工遵守「中華人民共和國國家情報法」，等於增加敵對風險。

法院文件指出，使用海外員工的美國幾家主要AI公司，安全風險已經因為「其他實驗室領導層提供技術與安全保證，以及他們與五角大廈合作展現負責且值得信賴的一貫表現」而降低，可是Anthropic的案例則不一樣。

Axios新聞網站分析，五角大廈的論述透露對Anthropic的擔憂遠遠超過在國內大規模監控、自動武器等層面的意見分歧，儼然已上綱到更廣泛的國家安全威脅。

不過，五角大廈目前仍然依賴Anthropic的技術，也願意在必要時刻延長Anthropic工具的使用期限。

五角大廈發言人說，基於政策，無法對正在進行中的訴訟發表評論。

Axios報導，根據最近多項研究報告，外籍員工在美國頂尖AI及科技人才當中占有極大比率。根據人才追蹤統計，截至2023年，美國機構的頂尖AI人才當中，出生中國的研究人員約占38%至40%。

Anthropic是第一家跟五角大廈合作的AI實驗室，很早便採用研究隔離、審計追蹤等安全運作措施。Anthropic公司去年在自家平台擋下一次前所未見、由AI驅動的中國網路間諜活動，並且禁止中國使用其服務。

美國創新基金會(Foundation for American Innovation)首席經濟學家哈蒙德(Samuel Hammond)說：內部威脅是真實且棘手的問題，諷刺的是業界普遍認為Anthropic防範內部威脅最嚴謹。

五角大廈 人工智慧 國防部

上一則

國務院成立新單位「災害暨人道救援局」 援外恐更緊縮

下一則

美伊開戰6天便耗盡數年飛彈產量 FT：美軍庫存急縮恐削弱台海嚇阻力

延伸閱讀

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光
美超微涉走私 吹風機取標籤改貼 晶片洗產地售中手法曝光

美超微涉走私 吹風機取標籤改貼 晶片洗產地售中手法曝光
內州倉庫工人突遭裁員：被AI機器人取代

內州倉庫工人突遭裁員：被AI機器人取代
黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁 籲科技領袖勿散播AI威脅論

黃仁勳罕見談台海：美應展現克制、勿挑釁 籲科技領袖勿散播AI威脅論

熱門新聞

F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光