我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

冷眼集／為政治服務 美國「2027年武統」論述又變了

記者廖士鋒
聽新聞
test
0:00 /0:00

五年來引起熱議的「2027年武統論」陷入不斷被「證實」與「否定」的循環中。外界看不明白到底何為真相？如今「美國否定美國」，美國情報部門或為「川習會」前釋放善意的政治信號，一直追隨美國腳步的台灣政府又當如何解讀？

前美軍印太司令戴維森2021年3月在國會作證時強調，中共軍力對台灣的威脅「可能在未來六年內發生」，這被稱為「戴維森窗口」。當時戴維森正向國會提交五個財年、總額200多億美元的「太平洋威懾倡議」預算需求。但同年6月美軍參謀首長聯席會議主席密利則強調這是解放軍達到「具備攻台能力」而非發動入侵的期限。

而2022年美國戰略及國際研究中心研究員林碧瑩等人針對64位美國兩黨政府前高官與兩岸研究頂尖專家做出的調查顯示，高達8成3的受訪者認為中共不打算在2027年前大規模對台動武。2023年舊金山拜習會後，美方官員說習近平否認有2027年或2035年對台採取軍事行動的計畫。賴清德總統本人也在大選前的雲林造勢活動上說，習對日程的否認證明「大選是戰爭與和平的選擇」說法是選舉謊言，賴辦更稱藍白「慘遭習近平狠狠打臉」。

「2027年武統論」不論證實或否定，其背後都有著為政治服務的需要，戴維森當時說有，目的是為了國防預算；美國情報部門現在說沒有，似乎是為營造美中關係的和緩。

而賴清德在2024大選前以習近平說法來修理在野黨，當選後的去年11月於國安高層會議變成：中共「以2027年完成武力統一台灣為目標」，隨後美國國防部去年底的「中國軍力報告」又提出共軍正推進2027年具備對台「戰略決定性勝利」能力，且可能發動「聯合登島作戰」等四種軍事行動。

由此可以推論，當需要國家安全、需要國防預算時，2027年就很「危險」；需要營造勝選論述、需要降緩軍事張力時，2027年就成了「謊言」。

現在兩岸當局互批「以武逼統」、「以武謀獨」，軍事緊張不容低估，不論「2027年」或更久的每一年，兩岸都不應發生戰事，兩岸當權者應以中東為鏡，慎防墜入「自我實現的預言」。

世報陪您半世紀

舊金山 川習會 中共

上一則

美債飆破39兆元 國防部索2000億軍費 赫塞斯：殺壞人需要錢

下一則

反恐中心前主任肯特辭官前 因涉洩密遭FBI調查

延伸閱讀

美情報評估中國未計畫2027年攻台 府：和平靠實力

美情報評估中國未計畫2027年攻台 府：和平靠實力
美情報稱中國沒有2027年攻打台灣計畫 中國外交部回應了

美情報稱中國沒有2027年攻打台灣計畫 中國外交部回應了
美情報評估：中國2027無攻台計畫 也無統一時間表

美情報評估：中國2027無攻台計畫 也無統一時間表
川普與習近平談對台軍售？美官員：對台六項保證不變

川普與習近平談對台軍售？美官員：對台六項保證不變

熱門新聞

F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港