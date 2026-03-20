冷眼集／為政治服務 美國「2027年武統」論述又變了

五年來引起熱議的「2027年武統論」陷入不斷被「證實」與「否定」的循環中。外界看不明白到底何為真相？如今「美國否定美國」，美國情報部門或為「川習會 」前釋放善意的政治信號，一直追隨美國腳步的台灣政府又當如何解讀？

前美軍印太司令戴維森2021年3月在國會作證時強調，中共 軍力對台灣的威脅「可能在未來六年內發生」，這被稱為「戴維森窗口」。當時戴維森正向國會提交五個財年、總額200多億美元的「太平洋威懾倡議」預算需求。但同年6月美軍參謀首長聯席會議主席密利則強調這是解放軍達到「具備攻台能力」而非發動入侵的期限。

而2022年美國戰略及國際研究中心研究員林碧瑩等人針對64位美國兩黨政府前高官與兩岸研究頂尖專家做出的調查顯示，高達8成3的受訪者認為中共不打算在2027年前大規模對台動武。2023年舊金山 拜習會後，美方官員說習近平否認有2027年或2035年對台採取軍事行動的計畫。賴清德總統本人也在大選前的雲林造勢活動上說，習對日程的否認證明「大選是戰爭與和平的選擇」說法是選舉謊言，賴辦更稱藍白「慘遭習近平狠狠打臉」。

「2027年武統論」不論證實或否定，其背後都有著為政治服務的需要，戴維森當時說有，目的是為了國防預算；美國情報部門現在說沒有，似乎是為營造美中關係的和緩。

而賴清德在2024大選前以習近平說法來修理在野黨，當選後的去年11月於國安高層會議變成：中共「以2027年完成武力統一台灣為目標」，隨後美國國防部去年底的「中國軍力報告」又提出共軍正推進2027年具備對台「戰略決定性勝利」能力，且可能發動「聯合登島作戰」等四種軍事行動。

由此可以推論，當需要國家安全、需要國防預算時，2027年就很「危險」；需要營造勝選論述、需要降緩軍事張力時，2027年就成了「謊言」。

現在兩岸當局互批「以武逼統」、「以武謀獨」，軍事緊張不容低估，不論「2027年」或更久的每一年，兩岸都不應發生戰事，兩岸當權者應以中東為鏡，慎防墜入「自我實現的預言」。