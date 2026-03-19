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美情報評估：中國2027無攻台計畫 也無統一時間表

記者陳熙文／華盛頓報導
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位於馬祖的南竿，距離中國的岸邊只有10公里(6.2哩)，是台灣有效控制領土離大陸最近的地方。當地許多地道都已改成觀光用途。（美聯社）
位於馬祖的南竿，距離中國的岸邊只有10公里(6.2哩)，是台灣有效控制領土離大陸最近的地方。當地許多地道都已改成觀光用途。（美聯社）

美國國家情報總監辦公室18日公布「2026美國情報社群年度威脅評估」，報告指出，情報社群評估中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的統一時間表。

2026美國情報社群年度威脅評估指出，中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估人民解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；報告指出，人民解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。

中已揭示統一台灣是2049實現復興必要條件

情報社群評估說，中國領導層現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，目前也沒有確定的時間表來達成統一的目標，不過中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現國家復興的必要條件。

美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）去年發布的年度報告也點出，2049年是中華人民共和國建國100周年，在中國國家主席習近平領導之下實現「全面建成社會主義現代化強國」，並「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」的日期；該報告稱，北京明顯指出希望在建國100周年以前統一台灣，尤其習近平在2022年稱解決台灣問題，是實現中華民族偉大復興的必然要求。

然而，美國情報社群年度威脅評估指出，中國官員明白對台的兩棲登陸作戰非常具有挑戰性，也有很大的失敗風險，特別是在美國介入的情況之下。

年度威脅評估也指出，日本首相高市早苗去年11月表示「台灣有事」，也就是中國入侵台灣的情況，可能成為日本的「存亡危機事態」，升高中日之間的緊張情勢；報告認為說，高市早苗的發言於日本的體制中是有份量的，因為「存亡危機事態」的用詞，恐在2015年日本通過的安保法案之下，成為軍事授權的法源依據。

報告評論說，高市早苗的發言象徵在位日本首相在態度上的重大轉變，而中國則認為高市早苗的發言是升級情勢的發言，也違反1972年的「中日聯合聲明」和1978年締結的「中日和平友好條約」；報告認為說，中國很有可能擔心高市早苗的說法會鼓勵台灣的獨立運動。

美國國家情報總監辦公室18日發布最新評估報告，指中國現階段並沒有在2027年入侵...
美國國家情報總監辦公室18日發布最新評估報告，指中國現階段並沒有在2027年入侵台灣的計畫，但中國領導層曾表示2049年統一台灣是民族復興的必要條件。（美聯社）

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