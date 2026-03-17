我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉1分差擊敗美國奪經典賽冠軍 川普1個字回應

如期訪中如進紫禁城乞討？FT：川普自陷困局 中國沒理由干預

如期訪中如進紫禁城乞討？FT：川普自陷困局 中國沒理由干預

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金融時報專欄指出，對伊朗戰事進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。圖為2017年川普夫婦訪問中國參觀北京紫禁城，中國國家主席習近平夫婦親自接待。(路透)
金融時報專欄指出，對伊朗戰事進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。圖為2017年川普夫婦訪問中國參觀北京紫禁城，中國國家主席習近平夫婦親自接待。(路透)

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）17日發表文章指出，2026年的世界局勢再怎麼變化，也很難預料到這一幕：川普總統呼籲中國派遣船隻前往中東。這項華府向北京求援的舉動，堪稱一個「黑天鵝」時刻。

文章指出，中國顯然無意派遣掃雷艦前往荷莫茲海峽。在大國競爭的時代，霸權國竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身。再讀一遍，然後想想：中國的動機何在？當對手正在犯錯，為何要打斷他？

問題在於，中國國家主席習近平是否希望看到川普被逼入角落。中國從中取得外交優勢是一回事；但要不要進一步測試川普是否真的那般瘋狂，則是另一回事。對川普而言，波斯灣局勢愈糟，他愈可能冒更大的險。

布希2003年入侵伊拉克，最終讓中國在地緣政治上撿到一大紅利。若美軍地面部隊進入伊朗，影響只會更大。不過，川普向中國拋出這項提議並非毫無道理。中國約有一半的石油進口仰賴荷莫茲海峽，而美國幾乎沒有。從長期來看，習近平在中東穩定上的利害關係，反而高於美國。

這也是美國前總統拜登2023年讚許中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解的原因之一。當時外界期待，中國「搭便車」依賴美國海上安全的時代已經結束。這樣的判斷當時看來合理。但面對如今的中東，北京仍樂於當個旁觀者。

然而，中國同樣害怕不穩定。川普自2024年再度當選以來，一直敦促習近平舉行峰會，但中美兩國於2025年4月爆發經濟戰，直到同年10月達成休戰，才為習近平邀請川普訪中鋪路。從習近平的角度來看，這場峰會的目標在於穩定美中關係。

在美國2月28日攻擊伊朗之前，川普的盤算仍不明朗；如今他只剩下一個目標：如何從一場可能吞噬總統任期的衝突中抽身，並爭取一切可能的支援，包括中國。在對伊朗戰事仍在進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。

川普接受金融時報訪問時表示，在與習近平會面之前，中國必須在波斯灣提供協助。然而，既然川普明知中國幾乎不可能向全球最致命的戰略咽喉派遣人員，那麼他延後峰會的理由，恐怕難以全然採信。

這使世界陷入一種懸而未決的狀態。川普更有可能從包括英國在內的北約盟友爭取支援，但即便如此，他也已讓盟友難以點頭。不同之處在於，川普仍可透過操控俄烏戰爭相關的制裁與軍援，對歐洲施加實質壓力。相比之下，中國仍是川普尚未破解的難題。北京在稀土供應上具有壓倒性優勢，使美國處於劣勢。中國消費者與美國民眾都不喜歡油價上漲。在川普宣布延期之前，中方仍表示希望峰會如期舉行。

然而，川普如今已陷入自己設下的困局。眾所皆知，「兩周」時間對他而言很長。這也意味著，他正開始調整心態，準備打一場持久戰。

世報陪您半世紀

習近平 川普 伊拉克

上一則

美反恐中心主任抗議對伊朗戰爭 川普：辭職是好事

下一則

川普38年前預告「奪哈格島」 分析：皇冠上的寶石恐釀反噬

延伸閱讀

川普要求「川習會」延後1個月 貝森特否認施壓北京巡航荷莫茲

川普要求「川習會」延後1個月 貝森特否認施壓北京巡航荷莫茲
CNN：看川普被孤立 中國內部幸災樂禍

CNN：看川普被孤立 中國內部幸災樂禍
新聞評論／川普陷囚徒困境推遲訪中國 他能40天內搞定伊朗？

新聞評論／川普陷囚徒困境推遲訪中國 他能40天內搞定伊朗？
川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

熱門新聞

NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母戰鬥群2023年通過荷莫茲海峽。(美聯社)

川普喊護航荷莫茲 盟友裝聾 中官媒：居然要求幫收爛攤子

2026-03-16 05:53

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人