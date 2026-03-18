盧秀燕訪華府談軍購 「別輕忽戰爭可能性」

在華府訪問的台中市長盧秀燕(左)17日傍晚與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠(右)簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。(記者陳熙文/攝影)

正在大華府訪問的台中市長盧秀燕 針對軍購議題表示，盧秀燕17日表示，不要輕忽戰爭發生的可能性，指每個國家都要做好準備；盧秀燕說，她身為中華民國的國民，此行除了應該要盡的義務，也向台灣在美國的盟友說明台灣的處境和需求，同時讓美國感受到合作的誠意。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，17日進入第7天，抵達美東訪問最後一站：大華府地區，除上午拜會馬里蘭州政府，下午前往美國在台協會(AIT )，與AIT華盛頓總部執行理事藍鶯(Ingrid Larson)會面；據悉，盧秀燕被安排在AIT舉行的未公開行程中與美國國務院等政府官員會面。

盧秀燕17日傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。

針對美國對台軍售在台灣引發爭議，多位跨黨派美國議員日前也對台灣國防預算表達關切。盧秀燕先表達提高自我防衛能力和軍事部署的重要性；她指出在17日一場會談中，她提到，不要輕忽戰爭發生的可能性，因為戰爭可能在意想不到的時候發生，認為每個國家都應該做好準備。 在華府訪問的台中市長盧秀燕(左)17日傍晚與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠(右)簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。(記者陳熙文/攝影)

盧秀燕表示，國家做好自我防衛能力的準備有三個面向，一是團結國內的共識，二是軍事上的部署，以及在區域和其他國家的合作，強調說「因為單打獨鬥是不夠的」，指如何形成聯盟是非常重要的。

盧秀燕接著指出，台美過去80年以來關係非常密切，美國不但是台灣非常重要的盟友，也是維持台海和平和太平洋區域穩定最重要的戰略夥伴；盧秀燕說，她此行訪美，有機會向美方說明台灣的需求、看法，以及台灣想要合作的誠意非常重要；盧秀燕說：「交朋友，親自見面，讓他們感受到我們的誠意。」

盧秀燕表示在此次的訪問行程當中，除了本來應該要盡的義務，包括城市外交、招商引資和簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄等之外，也包含在戰略方面說明台灣的處境和需求，並加入誠意；對此，盧秀燕表示，「基本上到目前為止非常順利」。

盧秀燕也提到，與美方交流的議題非常廣泛，不只有軍購；盧秀燕指出，台灣沒有豐富的天然資源，對關稅極其重視，關稅稅率的高低對以出口為導向的台灣影響甚大；盧秀燕說，她這次為台灣發聲，希望在對台關稅稅率上有更好的安排。

盧秀燕表示，在川普政府對等關稅政策之前，台灣所享有的稅率非常友善，所以希望現在能再爭取一些優惠；盧秀燕也說，經過與產業界對話，指業界的訴求是希望早點確定關稅稅率，否則影響到企業的決策。