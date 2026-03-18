分析：川普延後訪中 北京鬆一口氣 慶幸有更多時間準備

川普總統延後訪問中國行程，學者分析北京並未對此感到不滿。 (美聯社)

川普 總統考量專注應對伊朗戰事，決定延後訪問中國的行程，但多名學者專家分析，北京並未對此感到不滿，甚至可能因為有更多時間準備而「鬆了一口氣」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普日前宣布延後訪中，因為美國正與以色列 聯手對伊朗交戰，並表示「我認為我在這裡(美國)很重要」。

川普強調，美中維持良好互動，「我們正與中國協商，他們沒有意見」。

中國外交部發言人林劍17日表示，中美雙方就川普訪中時間等問題「保持溝通」，至於重新安排的時間表、溝通了哪些問題，林劍僅說「沒有可以進一步提供的訊息」，未顯露不滿。

學者認為，北京的冷靜反應顯見中方對於川普延期早有心理準備。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」(Eurasia Group)資深分析師邱達明(Dominic Chiu)指出，中方「可能稍微鬆一口氣」，因為訪問籌備工作「就我了解，相當糟糕」，且白宮在協調具體成果與商務代表團方面出狀況，導致峰會實質內容不足。

邱達明指出，延後峰會反而讓雙方有更多協商空間；他解釋，美中關係正處於調整階段，雙方可能聚焦「最容易實現的目標」，如中國增加採購美國農產品與能源，或加強打擊芬太尼原料流通，而不是追求全面性的重大協議。

此外，川普的全球關稅政策最近遭最高法院推翻，北京方面將此次峰會視為談判降低關稅的機會；北京公開批評川普政府針對中國及其他國家啟動新的301條款貿易調查，試圖取代先前的關稅政策，但邱達明認為，北京將301調查視為「可控制的令人氣惱因素」。

香港大學政治學副教授郝思誠(Austin Strange)則指出，伊朗戰事已成為川普政府最優先的外交要務，「北京不會將美方拖延解讀為故意的談判策略」。

郝思誠認為，中國仍希望維持穩定的雙邊關係，因此願意配合重新安排川普訪華行程。

另有學者指出，北京對川普要求協助護航通過伊朗荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)商船的提議興趣缺缺，延後峰會可讓雙方避免在伊朗戰事與能源安全議題上太早正面交鋒。