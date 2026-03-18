川普：訪中行「重新安排」 5或6周內啟程 期待見習近平

川普總統17日表示，未來五、六周內會「重設」訪問中國行程。圖為川普總統17日在白宮會晤愛爾蘭總理馬丁。 (美聯社)

川普 17日在白宮橢圓形辦公室會見愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）時表示，他將在大約五或六周內去中國，而非3月底；他將與中國國家主席習近平 「重新安排」這趟訪問。川普說：「我們正和中國商量，他們也同意。我期待見到習近平主席；我想，他也期待見到我。」

美聯社報導，川普訪華行被視為是美中兩大超級強國在雙方貿易休兵期間重建關係的契機，但現在川普忙著專注處理伊朗戰事，訪華行受影響，甚至有些糾纏不清。川普先是敦促中國和其他國家派遣軍艦以確保中東石油供應，還宣稱他的訪問計畫取決於北京如何回應。但17日川普又改稱，美國不需要那些拒絕他要求的盟友幫助。

川普15日接受金融時報（Financial Times）採訪時曾說，他希望在3月底峰會前，先了解北京是否會協助確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）安全。16日他另告訴媒體記者，為因應伊朗戰事需要，他已要求延後一個月訪華；川普說：「我認為我待在這裡很重要，所以我們可能稍微往後延；不會太久。」

為準備川普訪華行，財政部長貝森特（Scott Bessent）本周才在巴黎與中國國務院副總理何立峰舉行新一輪會談。貝森特表示，任何行程變動都是出於後勤考慮，而非川普試圖向北京施壓。

川普此次訪華對地緣政治將有重要影響。美中此前爆發貿易戰，導致雙方關稅飆升；去年秋天，川普和習近平達成貿易戰休兵一年協議，川普隨後同意將赴北京國事訪問，雙方都試圖尋求穩定。川普上次以總統身分訪中，是在2017年他第一個總統任期時。

中國外交部長王毅上周表示，中國期待中美關係迎來「里程碑的一年年」，中國的態度「一直是積極開放的，關鍵在於美方需要和我們相向而行」。

隨著戰爭導致油價飆升，川普的優先事項也隨之改變；加上今年正值期中選舉，經濟承受力本來就是美國選民最關注議題之一。除了延後訪華行程，川普還取消對俄羅斯 石油制裁；此外，他還決定動用美國石油儲備，之前他一直拒絕這麼做。