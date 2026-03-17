川普要求「川習會」延後1個月 貝森特否認施壓北京巡航荷莫茲

對伊朗戰事發展未明，川普總統16日證實，已向中國方面要求延後一個月舉行「川習會」。（歐新社）

川普總統原預定3月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國要求延期一個月。

美國向伊朗 發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)已超過兩周，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航道，阻礙油輪通行，衝擊國際油價，川普日前警告北約(NATO)若不協助疏通荷莫茲海峽，將面臨「非常不利」的未來，呼籲歐洲盟國和中國採取行動，甚至表示不排除為此延後訪問北京。但被點名的國家，多數沒有正面回應。

財政部長貝森特 表示，假如川習會推遲，不會是因為川普要求中國加入荷莫茲海峽巡航的行列；貝森特指出，如果川習會改期，會是因為後勤的原因，指川普可能會希望留在華府來指揮對伊朗的軍事行動，評估此時出訪可能不是最佳的時間點。

川普16日接受媒體提問時則說，美中之間正在討論川習會是否成行；川普說，他樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，川普政府已向中方提出延遲約一個月的時間；川普表示，他非常期待訪問中國，與中國國家主席習近平見面，指雙方關係非常好。

川普說，這沒有什麼花招，指事情非常簡單，美國正在打仗，川普認為說，他留在國內非常重要。

中國駐華大使館及北京方面尚未對此回應。

對於川習會是否有可能破局，白宮 新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)16日否認川習會陷入危機，但有可能因為美伊衝突而延後；李維特說，川普非常期待訪問，但就是時機點的問題；李維特說，川普最重要的責任是確保「史詩怒火行動」持續獲得成功；李維特說，只要有新的日期，白宮就會對外更新。

貝森特16日結束與中國國務院副總理何立峰會面，他在受訪時表示，雙方會面非常順利，指美中關係非常穩定，稱雙方代表在6輪會面後已發展出對彼此的高度尊重；貝森特表示，川習會之所以促成是因為美中領袖之間的好關係，不過貝森特同樣未排除川習會有改期的可能性。

貝森特表示，若川習會改期會是出於川普作為三軍統帥所做出的決定，選擇在戰爭期間留在白宮或國內。

賓州大學Perry World House高級專案經理善學(Thomas J.Shattuck)分析說，對川普來說，美國在伊朗取得勝利，並盡快結束美伊衝突現階段比訪問北京更重要，尤其日前傳出中方對川普政府臨時倉促籌備會面感到不滿，顯然川普政府現在更專注在中東情勢。