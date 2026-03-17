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CNN：看川普被孤立 中國內部幸災樂禍

記者廖士鋒、編譯羅方妤／綜合報導
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美國總統川普在接受金融時報專訪時，表達希望中國能幫助疏通荷莫茲海峽，並稱若等到月底「川習會」再說就太晚了，他的訪問可能推遲。中國學者認為，訪問推遲的可能性不能排除，但若美國繼續對伊朗進行軍事行動，又要讓中國派出護航艦隊，「恐怕可能性不大」。

美國CNN報導，中國幾乎沒有意願配合川普要求。伊朗對中國相當友善，正考慮允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是這些石油是人民幣結算。

在中國內部，關於這場衝突的消息帶有一種幸災樂禍氣氛。北京研究機構「全球化智庫」理事長王輝耀表示：「這幾天川普在世界上很孤立，沒有人真的支持他。他發動的伊朗戰爭確實令世界不安，他現在處境相當艱難。」

南京大學國際關係學院院長朱鋒昨接受本報系記者採訪時表示，中國的立場非常明確，如何保證荷莫茲海峽上伊朗不採取進一步極端的行動，美國和以色列要終止對伊朗的軍事攻擊，盡可能、盡快恢復對話。

此事對中美經貿磋商與台海局勢影響，朱鋒認為，「不管川普來不來，中美經貿磋商還要進一步的延續和發展」，對台海兩岸的局勢影響「應該不大」。

他認為，美以若繼續對伊朗採取軍事行動，然後要中國派出護航艦隊，「恐怕可能性不大」。現在美以對伊朗軍事打擊還沒有終止，川普想要來中國，他在國內所面臨的不同的聲音也很明顯，所以現在此事不僅取決於中國的立場和態度，同時美國國內政治也有重要作用。

中國人民大學教授時殷弘也指出，川普談的是延後而非取消峰會。如果他將推遲視為一種壓力，那麼他必須假設北京出於國內政治原因希望峰會如期舉行。時殷弘分析，武力打通荷莫茲海峽風險極大。但伊朗堅持封鎖同樣風險巨大，因為美國和以色列勢必會採取猛烈的打擊行動。總體來說美國仍占優勢。

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