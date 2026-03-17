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隨川普訪華？北京暗示魯比歐入境已獲「解禁」

中國新聞組／綜合報導
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兩度被中國制裁的魯比歐(右)，可能會隨川普(左)訪問北京。(路透)
兩度被中國制裁的魯比歐(右)，可能會隨川普(左)訪問北京。(路透)

川普總統將訪問中國，預料美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)將會隨行，而他早前已被中國政府制裁。16日中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，正在就川普訪中行程與美國進行溝通，並稱，中方的制裁措施針對的是魯比歐擔任聯邦參議院期間的涉華言行。此表態被外界解讀為魯比歐入境中國已獲「解禁」。

綜合路透、法廣網、香港明報報導，魯比歐在中國被稱為「反華急先鋒」，2020年先後因批評新疆、香港人權問題，兩度遭北京制裁。一般而言，受制裁者及其直系親屬將被禁止進入中國境內。魯比歐辭去參議員職務加入川普內閣後，中方始終未正式宣布取消對其制裁。他因此成為美國史上首名在受制裁狀態下就職的現任國務卿。

中國外交部例行記者會上，有記者問道，「有媒體稱，美國國務卿魯比歐可能隨川普總統一同訪中。由於魯比歐自2020年起受到中方制裁，中方制裁會否影響魯比歐訪華？」對此，林劍回答，「中方制裁措施針對的是魯比歐先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。

兩度被中國制裁的魯比歐，有望隨川普訪北京。(路透)
兩度被中國制裁的魯比歐，有望隨川普訪北京。(路透)

此前，中國政府曾分別於2020年7月和同年8月兩次將時任聯邦參議員的魯比歐列入制裁名單。第一次是反制美國政府因新疆人權問題制裁中國官員；第二次則為中方對美國因香港問題制裁部分香港特區及中國中央政府官員採取的報復措施。儘管中方當時並未說明具體制裁內容，但一般情況下，對受制裁者及其配偶、子女不予簽發簽證、不准入境。

2025年1月，美國全國廣播公司記者提問，中方是否考慮解除對魯比歐制裁？中國外交部發言人郭嘉昆當時對此表示，中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸。

不過，魯比歐近期對中國姿態明顯調整，他在慕尼黑安全會議上表示，「必須與中國保持對話」，承認全面脫鉤將導致「萬劫不復的損失」。去年底，魯比歐在一場年終記者會上，談到中國時表示，「我認為我一直對中國很友好」、「我們與中國方面已取得良好進展」，與其以往強硬立場形成反差。

有分析指出，魯比歐態度轉變是因為現實壓力，因為若缺席元首級國事訪問，將成其國務卿生涯「職業災難」，此外，川普團隊提前曝光訪中名單，也被分析視為對中方的試探性施壓。不過，不少中國網友強烈要求魯比歐應該「先認錯再談訪問」。

針對美國總統川普表示若中國不協助護航霍爾木茲海峽將推遲訪華的言論，中國外交部發言...
針對美國總統川普表示若中國不協助護航霍爾木茲海峽將推遲訪華的言論，中國外交部發言人林劍重申，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方正與美方保持溝通。（路透）

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