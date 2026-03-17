稱巴黎會談具建設性 貝森特絕口不提「川普訪中」

財政部長貝森特（左）與中國副總理何立峰（右）結束在巴黎的兩天會談，此行被視為替兩國元首會面安排，但川普總統已宣布向中方要求延期一個月。（新華社）

美中高層經濟官員結束在巴黎舉行的新一輪會談，美方領銜的財長貝森特 (Scott Bessent)在會談結束後表示，本輪會談「富有建設性」。

媒體報導，美中15日及16日舉行為期兩天的第六輪會談，旨在解決貿易休戰中的磨合問題，並為美國總統川普原定3月底北京之行，與中國國家主席習近平 的會晤鋪路，但消息傳來川普可能延後訪問中國。

報導指出，貝森特會談結束後向記者表示，他與中方由副總理何立峰領銜的會談「具建設性，也彰顯(雙邊)關係的穩定性」，但未有詳細說明，而且絕口不提川普訪問中國問題。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)也參加本輪會談，雙方重點討論關稅調整、中國稀土與磁鐵供應、美國高科技出口管制以及中國對美農產品採購等核心議題。

在會談前，美國對包括中國在內等60個經濟體啟動新一輪301條款調查，聲稱將聚焦於「未就打擊強迫勞動採取行動」，以及是否對美國貿易構成負擔或限制。

葛里爾當時重申，希望確保美中之間的關係能持續穩定。

葛里爾表示，他的團隊在巴黎會談中向中方簡介「我方因應最高法院（的關稅判決）時，在美國貿易政策上的作為」。

他補充道：「總統的貿易政策沒變，我們的工具可能會變，而且我們正在進行這些調查。…我們不想預設立場，並和對方就相關程序進行了良好溝通。」

但中國商務部指出，美方以「產能過剩」為由發起301調查，是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經貿秩序，並會就美國的301調查作出回應。

葛里爾13日接受財經頻道CNBC訪問時表示，美國希望能持續取得製造業所需的稀土，而美國對中國的貿易逆差已減少30%。他也認為，就目前最緊迫的能源問題以及伊朗戰爭而言，對美中經濟關係不會有太大影響。