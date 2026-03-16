聯合報川習會兵推：美中G2「穩定元年」

中國國務院副總理何立峰目前正與美國財長貝森特、貿易代表葛里爾在巴黎OECD總部展開中美第六輪經貿磋商。圖為去年5月，貝森特（左）與何立峰在日內瓦會談前兩人握手合照。 （美聯社）

川習會 將登場，本月11日台北「聯合報」結合參演政學界專家的經驗與智慧，藉由兵棋模擬，從形勢估算到狀況處置，探索美中競爭與台灣處境的可能變化。兵推預料今年將是「G2*(美中)穩定元年」，不管美伊戰爭是否結束，川習會不止一次，還會有更多次。

對美國來說，今年面臨建國250周年與年底期中選舉，川普 總統需在國慶前提升美國影響力，獲得內政支持；對中國大言，今年是十五五開局之年，中國國家主席習近平 為明年中共21大布局，也需要維護外部穩定。

兵棋推演總共三個動次推演想定，皆由聯合報副總編輯郭崇倫與中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正設計。第一動次推演川習會前形勢評估。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生說，儘管國際情勢快速變化，但除非美國本土發生恐怖攻擊等重大事件，否則川習會將如期舉行。

經貿 預料還是談判重點

第二動次推演川習會討論哪些議題？雖有伊朗戰事等變數，經貿預料還是川習會談判重點。政大國關中心諮詢委員唐開太預估，美國優先想談判的議題是要求中國對美開放市場，以及貿易正常化，尤其是稀土管制；對中國而言，則會尋求美國解除對中科技管制。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳與台灣大學政治系教授張登及說，美方若取消10%的芬太尼關稅，將是中方的勝利。

川普多次公開稱習近平是「好朋友」，這次川習會，習近平會如何稱呼川普？致理科大國際貿易系教授張弘遠指出，習近平的語彙裡有四種「朋友」，包含「中國人民的老朋友」、「我的朋友」、「老朋友」、「親愛的朋友」，其中「親愛的朋友」只有俄羅斯總統普亭一位，川普在2017年曾被稱作「老朋友」。但張弘遠認為，如今「君子無私交」，估計習近平不會再這樣形容他跟川普之間的個人情誼。

值美伊交戰之際，各方關注川普總統與習近平主席的即將來到峰會。圖為川普與習近平去年10月在南韓會面。(路透)

矛盾 難一次見面就解決

第三動次推演川習會涉台問題，與會學者都同意，美中很難達成文字協議，認為兩國間結構性矛盾不可能一次見面就解決，且善變的川普恐在川習會後在台美或其他議題上又投出「變化球」，中方對川習會「有期待，但沒幻想」。

嚴震生分析，川普不按牌理出牌的個性，不甩幕僚建議的決策風格，第二任的國安團隊成員也傾向提出迎合川普的建議，讓川普成為最可能犧牲台灣的總統。張五岳說，中方可能以經貿手段調控涉台議題，北京將設定「高綱領、低底線」，高綱領是把一個中國原則、台海和平跟中國統一畫上等號，希望美國表達支持「中國和平統一」，達成高綱領並不容易，因此有設定低底線，包括以實際言行明確表明反對台獨。

除非大禮 川不會犧牲台

不過，淡大戰略研究所助理教授馬準威認為，單純的經貿利益還不足以讓川普出賣台灣，除非有「大禮」才會讓精明的商人川普動搖，習近平還開不出這個價。