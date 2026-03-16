川普施壓中國、北約打通荷莫茲 威脅延後川習會

川普不滿中方未積極回應荷莫茲海峽護航，威脅要延後川習會。圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓會晤。（路透）

川普總統接受英國金融時報專訪表示，他正施壓北京當局協助解除伊朗荷莫茲海峽的封鎖，也因此可能會延後原定本月底和中國國家主席習近平舉行的高峰會。

川普表示，他希望在本月底前往北京和習近平會面前，中方能先協助解除海峽封鎖。他告訴金融時報：「我們希望在那之前就知道結果。時間還很長。」

他也說，他的中國訪問之行也可能往後延。「我們可能會延後。」但他並未說明會延後多久。

川普也警告，若美國盟友未能協助開啟荷莫茲海峽，北約（NATO）的前景會「非常糟糕」。他這番話是向歐洲各國發出直白訊息，要求他們加入美國在伊朗的戰事。

「那些受惠於這條海峽的人，有責任協助確保那裡平安無事，這才合情合理，」川普表示，不像美國，歐洲和中國極度依賴來自波斯灣的石油。

他說：「若不回應，或是回應消極，我認為這對北約的未來會非常不利。」

川普和金融時報8分鐘的電話訪談中發表上述看法。在此之前，他已向中國、法國、日本、南韓及英國喊話，呼籲加入「團隊合作」，以開啟這條佔全球五分之一原油運量的咽喉要道。

不過，川普對於美國盟友是否會聽從他的請求感到悲觀。

「我們有一個叫做北約的組織，」川普說道。「我們一直都很友善。我們本來不需要在烏克蘭 議題上幫他們，烏克蘭離我們幾千英里遠……但我們還是幫了。現在就看他們會不會幫我們。因為我早就說過，我們會挺他們，但他們不會挺我們。我不確定他們這次會不會站出來。」

當被要求說明具體需要哪些協助時，川普表示「不計代價」。他補充說，盟友應該派遣掃雷艦，而歐洲擁有的數量遠多於美國。

他還希望「有人能去解決掉（伊朗）沿岸的那些搗蛋鬼」。川普暗示他希望歐洲派遣特種部隊或其他軍事援助，以剷除那些利用無人機和水雷在波斯灣「製造麻煩」的伊朗人。

川普對英國回應尤感挫折。「英國或許被視為頭號盟友、交情最久等等，但當我要求他們出動時，他們卻不願意，」他說道。「而當我們基本上已經瓦解了伊朗的威脅能力後，他們才說：『喔，那我們會派兩艘船過來。』我說：『我們是在獲勝前需要這些船，而不是獲勝後。』我早就說過，北約就是一條單行道。」

他聲稱，盟友部署波斯灣的風險極低，因為美國和以色列 這兩周已摧毀了伊朗的軍事能力。

「我們基本上已經徹底重創了伊朗，」川普說：「他們沒有海軍、沒有防空系統、沒有空軍，一切都完蛋了。他們唯一能做的，就是透過布設水雷來製造一點小麻煩——這只是些搞麻煩的行徑，但這種麻煩還是會出問題。」

川普也警告，美國已準備好對伊朗的石油出口樞紐——哈格島發動新一輪空襲，並可能打擊伊朗的石油基礎設施。

當被問到俄羅斯是否正提供衛星數據協助伊朗鎖定美、以反飛彈系統時，川普說：「這點我並不清楚。但你也可以說，我們在某種程度上也幫了烏克蘭。很難一邊說『你在針對我們』，一邊卻又在幫烏克蘭。」

美中高級經貿會談15日在巴黎登場，由美國財政部長貝森特(Scott Bessent)及中國國務院副總理何立峰率團，聚焦美國關稅政策調整、中國稀土礦與磁鐵對美出口、美國高科技產品出口管制、中國採購美國農產品等議題。

財政部官員指出，雙方15日在經濟合作暨發展組織(OECD)巴黎總部進行了6小時的會談。雙方將於17日繼續進行討論。這位官員並沒有透露會談的內容。中方代表在離開會場時沒有對記者發表任何談話。