我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／S級球隊互尬 美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

奧斯卡得獎名單出爐：「一戰再戰」最佳影片 潔西伯克利奪影后 麥可B喬丹獲影帝

路透：美中巴黎經貿磋商氣氛「格外穩定」 聚焦管理式貿易

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。（中新社）
美中兩國經貿團隊在法國巴黎舉行中美經貿磋商。圖為磋商舉辦地經濟合作與發展組織總部。（中新社）

美中第六輪經貿磋商正在巴黎舉行，路透引述兩名知情人士指出，當地時間15日，美國和中國高層經濟官員在巴黎舉行「格外穩定」的會談，討論農業、關鍵礦產和「管理式貿易」等可能達成協議的領域，供美國總統川普和中國國家主席習近平在北京會晤時討論。

路透指出，知情人士表示，由美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰主持的巴黎會談「坦誠而富有建設性」，將為川普3月底訪問中國與習近平會晤可能取得的「成果」鋪路。但知情人士補充說，這些提議仍須由兩國領導人最終拍板決定。

知情人士稱，在會談中，中方對可能增加採購美國農產品持開放態度，包括家禽、牛肉與非大豆大田作物。他並補充指，中國仍承諾在未來三年內每年購買2500萬公噸美國大豆。另一名知情人士在談到此次中美會談時說，「所有這些會談都是為了營造穩定，而今天的會談『格外穩定』（remarkably stable）。」

此外，報導還提到，中美雙方討論建立新的正式機制，以管理兩國之間的貿易與投資關係，包括擬議的中美貿易委員會和投資委員會，技術性會談預計於16日舉行。其中一名情人士說，「貿易委員會」的構想較為成熟，其目標是尋找美中兩國可以在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈的情況下，以更平衡的方式擴大貿易的產品和行業。

知情人士還指，美方在會談中關注中國生產的關鍵礦產流向美國企業的情況，並提出美國航空航天產業對中國產釔的供應不足問題。會談中雙方「找到一些方式」可放寬關鍵礦產領域的挑戰性問題，但未透露具體細節。

據了解，此次中美會談是自去年5月以來，中美繼日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里和吉隆坡之後，舉行的第六輪經貿磋商，也是川普政府上周依據「貿易法」第301條發起調查、可能對中國等16個經濟體加徵新關稅的背景下，雙方進行的首輪經貿談判。

此前，格里爾13日赴巴黎前向美國媒體指出，希望能持續獲得製造業所需的稀土資源，同時中國亦繼續從美國購買相關商品，「並讓兩國領導人有機會會面，確保雙邊關係朝著我們希望的方向發展」。

世報陪您半世紀

習近平 貝森特

上一則

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

下一則

能源部長萊特：荷莫茲海峽仍不安全 美國再過幾周可感受油價回穩

延伸閱讀

美再對多國發起301調查 中國商務部：堅決捍衛自身權益

美再對多國發起301調查 中國商務部：堅決捍衛自身權益
美中巴黎貿易會談首日進行逾6小時 16日復談

美中巴黎貿易會談首日進行逾6小時 16日復談
美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數

美中巴黎貿易會談登場 301及強迫勞動調查似成變數
中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商

中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商

熱門新聞

NBC News指出，川普(中)持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見：「選魯比歐(右)還是范斯(左)？」示意圖。(路透資料照)

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

2026-03-10 22:14
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
鄰近荷莫茲海峽的波斯灣海域，11日可見有多艘油輪。(路透)

川普喊話多國軍艦護航荷莫茲 中國回應了 傳英國擬派掃雷無人機

2026-03-14 21:55
魯比歐(前)7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。(美聯社)

魯比歐擬隨川普訪中 遭北京兩度制裁的他能入境嗎？

2026-03-12 20:33
川普總統在緊急釋出戰略石油儲備上的立場，在短短幾小時內急轉彎，反映他的政府在處理伊朗戰事時決策反覆無常。(美聯社)

美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

2026-03-11 20:48

超人氣

更多 >
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘