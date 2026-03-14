為川習會鋪路？美商務部突然撤回「AI晶片出口許可」草案

美國總統川普預計月底出發訪問北京。不過美國商務部撤回了一項擬對AI晶片出口實施許可管控的法規草案。該草案原本涉及輝達、AMD等晶片巨頭的逐案審查機制，是川普政府廢除拜登時代「人工智慧擴散框架」後推進的替代方案。（路透）

美國總統川普 預計月底出發訪問北京。不過美國商務部撤回了一項擬對AI晶片出口實施許可管控的法規草案。該草案原本涉及Nvidia(輝達，又譯英偉達)、AMD等晶片巨頭的逐案審查機制，是川普政府廢除拜登時代「人工智慧 擴散框架」後推進的替代方案。官方未說明撤回原因，僅表示相關討論仍屬初步階段。

有分析認為，美國撤回AI晶片出口許可草案，短期內將緩解全球半導體產業鏈的合規壓力，尤其對依賴輝達、AMD等美系AI晶片的跨境企業而言，出口管制的不確定性暫時降低。但從中長期看，美國的政策走向仍不明朗，可能帶來新的戰略博弈與市場波動。

華爾街見聞報導，美國管理和預算辦公室（OMB）網站更新狀態，顯示針對該規定的跨部門審查程式已經結束，該措施已被撤回，但未提供其他細節。川普政府官員透露，這份被撤回的文件僅為草案，相關討論仍屬初步階段。

該草案原本代表川普政府在制定全球晶片出口方面邁出了實質性一步，其中涉及輝達和AMD等主要晶片製造商的出口審批機制。但隨著草案被撤，美國晶片出口管制走向的不確定性將持續。

上述草案要求美國商務部許可證辦公室對涉及輝達和AMD的人工智慧晶片出口進行逐案審查，審批條件涵蓋政府間協定及終端使用者所尋求的算力規模等多項因素。

彭博先前報導，該草案存在大幅修改或被完全擱置的可能。

川普政府先前已明確表態與前任政府的監管路徑劃清界限。美國商務部上周表示，不會回歸拜登政府的「人工智慧擴散框架」，該框架程序繁瑣、許可權越界且後果嚴重。

美國「人工智慧擴散框架」（AI Diffusion Framework） 是拜登政府於2025年1月推出的出口管制規則，目的在透過三級許可制度控制先進AI晶片和模型權重的全球流動 。

川普政府上台後批評該框架「扼殺創新」「給企業帶來繁重監管負擔」，並於2025年5月宣布廢除 。

本次被撤回的草案，正是川普政府廢除拜登時代監管框架後，為填補政策空白而推進的替代方案。草案的撤回表明，川普政府新的全球晶片出口管制體系尚在形成過程中，最終框架仍有待明確。