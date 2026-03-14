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盧秀燕訪新罕州曼徹斯特姊妹市 獲贈市鑰

特約記者周菊子／波士頓報導
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新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais送「市鑰」給台中市長盧秀燕做見面禮。(台中市府提供)
新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais送「市鑰」給台中市長盧秀燕做見面禮。(台中市府提供)

台中市長盧秀燕率領的15人美國訪問團，12日抵達麻州波士頓，首先拜會鄰州新罕布夏州曼徹斯特姊妹市。訪問團將自11日至21日的10天內，走訪美國五州九城市。

12日抵達波士頓後，盧秀燕率同副市長黃國榮等人立即展開拜會行程，由駐波士頓台北經濟文化辦事處處長廖朝宏，組長黃耀良陪同，前往新罕布夏州拜會已締交37年的姊妹市曼徹斯特(Manchester)，和市長Jay P. Ruais針對居住正義、街友議題及犯罪防治等三大議題深入交流。

台中市長盧秀燕(中)訪美團與新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais(前...
台中市長盧秀燕(中)訪美團與新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais(前排右四)合影。圖左四為駐波士頓台北經文處長廖朝宏。(台中市府提供)

盧秀燕表示，兩市治理願景高度契合，期盼透過此行鞏固雙邊情誼，並在智慧治理與社會支持體系上並肩精進，攜手建構永續宜居的姊妹城市願景。

新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais與台中市長盧秀燕交流。(台中市府...
新罕布夏州曼徹斯特市市長Jay P. Ruais與台中市長盧秀燕交流。(台中市府提供)

三年前，曼徹斯特前市長Joyce Craig曾造訪台中。盧秀燕這次率團回訪，也當面邀請曼徹斯特現任市長Jay P. Ruais訪問台中，促進雙方更進一步交流。Jay P. Ruais隨後送給盧秀燕，烙印有她英文姓名的曼徹斯特「市鑰」做見面禮。盧秀燕和Jay P. Ruais市長就如何平衡城市發展與市民的居住權益；如何有效整合資源來協助無家可歸者，以及城市層級的反毒政策與預防機制等議題，彼此交流分享經驗，交流愉快。

盧秀燕特地介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地時，Jay P. Ruais市長回以曼徹斯特是美式炸雞柳發明地，讓一旁聽者無不莞爾。

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