議題縮水 川習會可能只談經貿 台灣問題讓川普為難

去年10月川普總統(左)和中國國家主席習近平(右)在南韓釜山舉行「川習會」時，兩位領袖握手致意。(美聯社)

峰會中協助領袖圓滿達成任務的幕僚被稱為「雪巴人」，就像協助登山客攀爬珠峰的尼泊爾東部原住民族般，兢兢業業、使命必達，但最近卻傳出中方的雪巴人抱怨美方「同行」對北京「川習會 」準備不足的消息。

按過去峰會籌辦的慣例，雙方高層幕僚應在剩下不到三周內敲定所有議題，但本周末將舉行的中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特 的會面，只限經貿議題，連白宮國安會資深亞太事務主任簡以榮都沒與會，這在過去是無法想像。

若雙方在政治議題上有共識，應在3月底前由中共中央外事辦主任兼中國外長王毅，與白宮國安顧問兼國務卿魯比歐 會面，但至今沒聽說有安排。這不禁使中方擔心這次峰會恐難以在政治議題，尤其在台灣問題上有所突破。

近來路透、彭博與紐約時報紛紛報導，中方抱怨美方籌備不足、太倉促，不清楚川普到底想談什麼與雙方可能達成的協議，「這令中國官員沮喪」，外傳將隨行的龐大美國商界執行長(CEO)團也告吹。

●中留底牌 峰會成果恐怕不大

按過去峰會經驗，至少要提前幾個月籌畫。但這次很晚開始，如今只剩兩周多，川習會的成果恐不大。美國智庫布魯金斯研究院主任何瑞恩說，這像不斷縮水的國事訪問；外界對此行能達成什麼目標的期望似乎一天比一天小。

美方漫不經心，中方則注重細節。彼此的文化差異，並非造成準備不及的關鍵，可能原因包括，其一是對伊朗的戰爭，占據美方所有國安高層的心力，根本無暇顧及川習會，尤其川普在處理與外國領袖的互動時向來親力親為，沒川普授權，沒人敢擅作主張。

其次是既然今年要會四次，美方覺得沒必要一次談完，中方也不願這次就將底牌亮出，即使有些胡蘿蔔用來誘使川普做「大交易」，也不願一次擺出來。

但最根本的，不是準備的問題，而是美方對中方提出的政治議題，尤其台灣，難以回應。特別是中方要求美方遵守八一七公報，對台軍售必須限制，以及中方希望美方能表達「反台獨」與支持「中國和平統一」。

但這偏偏是美國兩黨堅持的共識。與中國討論對台軍售違背對台六項保證，美國在台協會(AIT)前主席卜睿哲認為，川普應直接拒絕討論。至於北京期待川普表達支持中國統一，卜睿哲認為，美方雖不應公開反對，但也不應公開表態支持。

●目標不同 川習都有國內壓力

川普面臨期中選舉，要有拿得出來的經濟成績，好讓選民滿意。川普要的是中國加大採購力度，但若在對台軍售與台灣地位問題上讓步交換，國會不會放過他。他不能不顧及國會會否藉台灣議題使行政部門難看。

但中國也有內部壓力。國家主席習近平必須將與美國間的台灣問題搞定，否則明年「21大」，難以作為他繼續連任正當性的理由。若只有經貿協議，未必是習近平想要的。

以目前川習會的走向有三種可能。其一，若沒有政治議題，只剩經貿議題，中國不願拿出增購美國黃豆與波音飛機的王牌，美國又祭出對大陸的301調查。若相持不下，美中可能僅通過延長關稅貿易的休戰，並成立工作小組，將議題留待下次峰會，在習近平回訪前，希望能達成共識協議。

●最後一刻 川普仍可能大交易

其二，川普自詡交易大師，仍有可能在最後一刻，他自己拿主意做成大交易。白宮傳出現在川、習通話僅口譯官在旁，幕僚都被屏除在外，沒人知道老大談了什麼。此一決策風格愈來愈像習近平。

川普訪中不僅台北擔心遭交易，東京也擔心。從此前「台灣有事」發言的經驗，日相高市早苗始終警惕川普可能與北京達成某種交易，日本有被美國「撤去梯子」的風險，所以才要19日先與川普會談來穩住美國。

其三，川普嫻熟媒體，善於操縱民意。他當然知道美國選民的注意力有限，因此當他內外政策碰壁之際，會想辦法轉移焦點，川習會不過是川普戲法中的一齣。

當知道對伊朗的戰爭打不下去時，川普就改口稱戰爭將提前結束，並打給俄羅斯總統普亭希望重啟俄烏和談，這是典型的「川普總是退卻」(TACO)。北京川習會恐怕也是，他要藉北京盛大的接待傳達美中關係穩固，川習會恐將淪為用後即丟的命運。