議題縮水 川習會可能只談經貿 台灣問題讓川普為難
峰會中協助領袖圓滿達成任務的幕僚被稱為「雪巴人」，就像協助登山客攀爬珠峰的尼泊爾東部原住民族般，兢兢業業、使命必達，但最近卻傳出中方的雪巴人抱怨美方「同行」對北京「川習會」準備不足的消息。
按過去峰會籌辦的慣例，雙方高層幕僚應在剩下不到三周內敲定所有議題，但本周末將舉行的中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特的會面，只限經貿議題，連白宮國安會資深亞太事務主任簡以榮都沒與會，這在過去是無法想像。
若雙方在政治議題上有共識，應在3月底前由中共中央外事辦主任兼中國外長王毅，與白宮國安顧問兼國務卿魯比歐會面，但至今沒聽說有安排。這不禁使中方擔心這次峰會恐難以在政治議題，尤其在台灣問題上有所突破。
近來路透、彭博與紐約時報紛紛報導，中方抱怨美方籌備不足、太倉促，不清楚川普到底想談什麼與雙方可能達成的協議，「這令中國官員沮喪」，外傳將隨行的龐大美國商界執行長(CEO)團也告吹。
●中留底牌 峰會成果恐怕不大
按過去峰會經驗，至少要提前幾個月籌畫。但這次很晚開始，如今只剩兩周多，川習會的成果恐不大。美國智庫布魯金斯研究院主任何瑞恩說，這像不斷縮水的國事訪問；外界對此行能達成什麼目標的期望似乎一天比一天小。
美方漫不經心，中方則注重細節。彼此的文化差異，並非造成準備不及的關鍵，可能原因包括，其一是對伊朗的戰爭，占據美方所有國安高層的心力，根本無暇顧及川習會，尤其川普在處理與外國領袖的互動時向來親力親為，沒川普授權，沒人敢擅作主張。
其次是既然今年要會四次，美方覺得沒必要一次談完，中方也不願這次就將底牌亮出，即使有些胡蘿蔔用來誘使川普做「大交易」，也不願一次擺出來。
但最根本的，不是準備的問題，而是美方對中方提出的政治議題，尤其台灣，難以回應。特別是中方要求美方遵守八一七公報，對台軍售必須限制，以及中方希望美方能表達「反台獨」與支持「中國和平統一」。
但這偏偏是美國兩黨堅持的共識。與中國討論對台軍售違背對台六項保證，美國在台協會(AIT)前主席卜睿哲認為，川普應直接拒絕討論。至於北京期待川普表達支持中國統一，卜睿哲認為，美方雖不應公開反對，但也不應公開表態支持。
●目標不同 川習都有國內壓力
川普面臨期中選舉，要有拿得出來的經濟成績，好讓選民滿意。川普要的是中國加大採購力度，但若在對台軍售與台灣地位問題上讓步交換，國會不會放過他。他不能不顧及國會會否藉台灣議題使行政部門難看。
但中國也有內部壓力。國家主席習近平必須將與美國間的台灣問題搞定，否則明年「21大」，難以作為他繼續連任正當性的理由。若只有經貿協議，未必是習近平想要的。
以目前川習會的走向有三種可能。其一，若沒有政治議題，只剩經貿議題，中國不願拿出增購美國黃豆與波音飛機的王牌，美國又祭出對大陸的301調查。若相持不下，美中可能僅通過延長關稅貿易的休戰，並成立工作小組，將議題留待下次峰會，在習近平回訪前，希望能達成共識協議。
●最後一刻 川普仍可能大交易
其二，川普自詡交易大師，仍有可能在最後一刻，他自己拿主意做成大交易。白宮傳出現在川、習通話僅口譯官在旁，幕僚都被屏除在外，沒人知道老大談了什麼。此一決策風格愈來愈像習近平。
川普訪中不僅台北擔心遭交易，東京也擔心。從此前「台灣有事」發言的經驗，日相高市早苗始終警惕川普可能與北京達成某種交易，日本有被美國「撤去梯子」的風險，所以才要19日先與川普會談來穩住美國。
其三，川普嫻熟媒體，善於操縱民意。他當然知道美國選民的注意力有限，因此當他內外政策碰壁之際，會想辦法轉移焦點，川習會不過是川普戲法中的一齣。
當知道對伊朗的戰爭打不下去時，川普就改口稱戰爭將提前結束，並打給俄羅斯總統普亭希望重啟俄烏和談，這是典型的「川普總是退卻」(TACO)。北京川習會恐怕也是，他要藉北京盛大的接待傳達美中關係穩固，川習會恐將淪為用後即丟的命運。
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路透：華府3勢力拉鋸 影響川普對伊朗戰事決策
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