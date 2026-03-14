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最大規模… 美200億對台軍售 擬川普訪中後批准

編譯簡國帆周辰陽／綜合報導
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路透報導，川普總統將在川習會結束後批准軍售台灣200億的武器，包括圖中的NASAMS防空系統。（路透）
路透報導，川普總統將在川習會結束後批准軍售台灣200億的武器，包括圖中的NASAMS防空系統。（路透）

路透13日報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待總統川普批准，他可能在本月訪問中國之後簽署。這筆軍售案總額約140億美元，將成為美國至今最大規模的對台軍售案。

另有一筆60億美元的「不對稱」防禦能力也待批准，可能一併宣布，或之後以另一批對台軍售案宣布。即相加後，總額將約達200億美元。

消息人士提到，保密中的對台軍售主要包括愛國者三型飛彈及「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）防空飛彈；「只要川普點頭，就能正式宣布，一切就緒」。

NASAMS防空系統。（路透）
NASAMS防空系統。（路透）

一位川普政府高官對路透證實，對台軍售案正按程序推進，「我們在台灣議題的政策上沒有改變」。

路透報導說，這可望減輕台北方面的焦慮。川普為了爭取與大陸達成貿易協議，已使部分觀察家擔心，他可能削弱美國對台灣的軍事支持。

兩位台灣消息人士指稱，華府已一再向台北表達美國支持台灣的立場不變。但即將舉行的北京「川習會」仍帶來不確定性。

另一位台灣消息人士也指稱，北京正尋求延後美國對台軍售，試圖在川習會前先營造更好的氣氛，「但我方對川普有信心，北京低估白宮的戰略眼光」。

台灣國防部則對路透表示，軍購計畫已與美完成初步協調，美國國防安全合作署（DSCA）已提供待採購的項目及交付時程等資訊。

台灣立法院13日則通過決議，授權行政院和國防部在M109A7自走砲、海馬士多管火箭以及續購拖式、標槍飛彈等四項軍售案的預算審議前，先行與美方簽署發價書。

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