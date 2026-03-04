卜睿哲：北京可能促川普克制對台軍售、公開反台獨

我的頻道

中央社／華盛頓4日專電
前美國在台協會主席卜睿哲評估川習會可能會談走向，指出北京可能會要求川普公開表態反對台灣獨立。（中央社檔案照片）
月底登場的川習會受各方高度關注，前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲近日表示，北京可能會要求川普公開承認台灣是中國的一部分、承諾在對台軍售上保持克制，及從現行「不支持台獨」改為「反台獨」的立場。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）2月17日訪問卜睿哲（Richard Bush），檢視美國多年來的對台政策，逐字稿今天上線。

卜睿哲對川習會走向提出幾種可能。首先，北京可能會要求川普公開表態，承認台灣是中國的一部分，把美國數十年來的政策擱在一旁。其次，北京可能會要求川普公開表態反對台灣獨立。

他透露，中國曾讓前總統小布希（George W. Bush）私下這樣表態，但未能促成他在公開場合說出同樣的話。

第三，卜睿哲說，中國國家主席習近平可能會要求川普公開承諾在對台軍售議題上保持克制。他也可能希望川普表達對統一的支持。

有些言論會產生實質後果。卜睿哲指出，如果說台灣是中國的一部分，就等於將台灣視為中國內政，這將影響軍售及干預政策。在北京持續擴充軍備的同時，美國不該承諾限制對台軍售，否則將加劇兩岸軍事失衡。

他表示，其他言論則會改變台灣政治的權力平衡，使其向中國傾斜。如果美國主張反對台獨，就會被理解為反對民進黨政府，因為北京認為獨立是民進黨的目標，「我認為這種看法是錯誤的」。

如果美國表態支持統一，卜睿哲說，台灣人民會認為美國限制他們的選擇自由、偏袒中國的意願，而不是支持台灣人民自主決定未來的願望。如果統一是以正當的方式實現，美方理論上不應反對。但美方不應公開表態支持統一。

「台灣無論如何都會將這些聲明解讀為美國某種程度上的棄台」。

如果有機會在川普訪中就台灣議題提出建議，卜睿哲會呼籲不要對任何公開的政策做出改變，並建議川普提醒習近平，台灣民眾強烈反對北京長期以來奉行的「一國兩制」統一方案。習近平真正該對話的是台灣人民。

卜睿哲指出，他也會建議川普鼓勵北京做好準備，與台灣選民選出的任何政黨對話。北京應該避免干預台灣政治，並了解台灣主要政黨已順應民意所偏好的現狀。

他也說，川普應該告訴習近平，北京目前對台採取的一系列「非暴力脅迫」（coercion without violence），並不是中國領導人贏得台灣民眾信任的有效途徑。此外，川普應該直接拒絕討論軍售問題。

