卜睿哲：北京可能促川普克制對台軍售、公開反台獨

前美國在台協會主席卜睿哲評估川習會可能會談走向，指出北京可能會要求川普公開表態反對台灣獨立。（中央社檔案照片）

月底登場的川習會受各方高度關注，前美國在台協會（AIT ）主席卜睿哲近日表示，北京可能會要求川普 公開承認台灣是中國的一部分、承諾在對台軍售上保持克制，及從現行「不支持台獨」改為「反台獨」的立場。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）2月17日訪問卜睿哲（Richard Bush），檢視美國多年來的對台政策，逐字稿今天上線。

卜睿哲對川習會走向提出幾種可能。首先，北京可能會要求川普公開表態，承認台灣是中國的一部分，把美國數十年來的政策擱在一旁。其次，北京可能會要求川普公開表態反對台灣獨立。

他透露，中國曾讓前總統小布希（George W. Bush）私下這樣表態，但未能促成他在公開場合說出同樣的話。

第三，卜睿哲說，中國國家主席習近平 可能會要求川普公開承諾在對台軍售議題上保持克制。他也可能希望川普表達對統一的支持。

有些言論會產生實質後果。卜睿哲指出，如果說台灣是中國的一部分，就等於將台灣視為中國內政，這將影響軍售及干預政策。在北京持續擴充軍備的同時，美國不該承諾限制對台軍售，否則將加劇兩岸軍事失衡。

他表示，其他言論則會改變台灣政治的權力平衡，使其向中國傾斜。如果美國主張反對台獨，就會被理解為反對民進黨政府，因為北京認為獨立是民進黨的目標，「我認為這種看法是錯誤的」。

如果美國表態支持統一，卜睿哲說，台灣人民會認為美國限制他們的選擇自由、偏袒中國的意願，而不是支持台灣人民自主決定未來的願望。如果統一是以正當的方式實現，美方理論上不應反對。但美方不應公開表態支持統一。

「台灣無論如何都會將這些聲明解讀為美國某種程度上的棄台」。

如果有機會在川普訪中就台灣議題提出建議，卜睿哲會呼籲不要對任何公開的政策做出改變，並建議川普提醒習近平，台灣民眾強烈反對北京長期以來奉行的「一國兩制」統一方案。習近平真正該對話的是台灣人民。

卜睿哲指出，他也會建議川普鼓勵北京做好準備，與台灣選民選出的任何政黨對話。北京應該避免干預台灣政治，並了解台灣主要政黨已順應民意所偏好的現狀。

他也說，川普應該告訴習近平，北京目前對台採取的一系列「非暴力脅迫」（coercion without violence），並不是中國領導人贏得台灣民眾信任的有效途徑。此外，川普應該直接拒絕討論軍售問題。