我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多罕為人知福利 舊3C可換購物金 最高值2550美元

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

川普4月訪中拚大場面 美中關係走向取決關稅與台灣

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川習會即將登場，關稅與台灣成最大變數。（路透）
川習會即將登場，關稅與台灣成最大變數。（路透）

紐約時報報導，一名白宮官員上周五證實，川普總統預定3月31日訪問中國，展開為期三天的行程，並於4月與習近平舉行峰會，預料場面盛大。雖然中方尚未確認日期，但川普似對此行滿懷期待。

川普上周表示：「我和習近平主席關係很好。我4月將前往中國。那會是一場轟動的行程。」

他說，最新的川習會將是「中國歷史上前所未有的大場面」。川普還提到2017年他上次訪問北京時看到的儀隊，說「沒看過這麼多身高一樣的士兵」。

曾在拜登任內擔任國安會中國事務主任、現任哥倫比亞大學資深研究學者的葛維茲（Julian Gewirtz）表示，中方若高規格接待川普，將向世界、特別是亞洲鄰國傳遞明確訊號。習近平在向全球展示，他已成功地在一年的對抗中應對川普發起的貿易戰，「讓外界看到，即使是世界上最強大的國家，也認為對抗中國的風險大於利益。」

白宮尚未公布川普與習近平會談的確切時間與地點。

美中之間存在多項可能干擾甚至破壞峰會的爭議。川習會前夕，美國最高法院裁定川普對多國（包括中國）徵收的部分關稅違法，這可能削弱他的談判籌碼。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯說：「這將讓中國在即將到來的貿易談判中處於更有利位置，還能在其他議題上對美施壓。」

根據川普先前說法，他此行將聚焦商業與投資協議。川普政府也要求習近平停止限制稀土出口，不再將其作為對其他國家施壓的工具。北京去年已透過限制稀土出口，迫使美方降低部分關稅並收斂出口管制。

對習近平而言，此次峰會的主要期望或許並非某個具體成果，而是爭取一段與美國關係相對穩定的時期。

曾在歐巴馬任內擔任國安會中國事務主任、現為喬治城大學教授的麥艾文（Evan S. Medeiros）表示：「我認為習近平希望兩國關係能有一段平穩期。」

吳心伯指出，習近平也可能尋求川普作出讓步，放鬆對中國採購科技產品以及中國對美投資的限制。

習近平的最大目標可能是說服川普削弱美國在言辭、外交與軍事上對台灣的支持。甚至公開表態反對台灣尋求獨立。

復旦大學台灣研究中心主任信強指出，若川普批准新的對台軍售（美方去年12月已批准110億美元軍售案），可能讓美中關係再度下滑，甚至影響峰會進行。

信強說：「川普決策的隨意與不確定性，讓事情變得難以預測。但我始終認為，他不會在重大戰略領域讓步。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

川普 習近平 白宮

上一則

川普漲關稅 歐盟開第一槍強硬表態後 傳印度延後簽協議

下一則

川普擬2階段打到伊朗屈服 紐時曝伊代理勢力密謀襲美2據點

延伸閱讀

白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」

白宮警告貿易夥伴履行協議 官員：關稅正在「起死回生」
川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施

川普關稅遭推翻 歐盟籲美方說明後續措施
台灣恐致4月川習會胎死腹中？紐時：破壞雙方美好氣氛

台灣恐致4月川習會胎死腹中？紐時：破壞雙方美好氣氛
威科夫接受專訪透露 奉川普指示會晤伊朗前王儲

威科夫接受專訪透露 奉川普指示會晤伊朗前王儲

熱門新聞

美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行