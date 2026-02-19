我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

分析：軍售被端上美中談判桌 削弱台灣提高國防預算動力

編譯周辰陽／綜合報導
川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的議題，很快會有決定。（美聯社）
川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的議題，很快會有決定。（美聯社）

美國總統川普16日在「空軍一號」上受訪，被問及中國國家主席習近平就美國對台軍售提出「審慎處理」的警告時回應，他正就此與習近平溝通。此番說法震撼華府外交政策圈。有專家直言，這樣的表態「嚴重失當」，不僅讓台灣方面深感憂慮，也可能削弱美方敦促台灣提高國防預算的動力。

川普當時被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。川普表示：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

雪梨先驅晨報報導，多名專家指川普違反美國對台「六項保證」中的承諾，即美國「未同意就對台軍售事先與中國進行磋商」。外交關係協會（Council on Foreign Relations）台灣問題專家、曾任「美國在台協會」職員的塞克斯（David Sacks）指出，這段保證的措辭常被誤解，並非表示美國「永遠不會」與中國磋商對台軍售，而只是說美國未同意將這類磋商視為常態。

即便如此，塞克斯仍直言，川普的說法「嚴重失當」，將讓台北方面深感憂慮。他表示：「這是一個重大的外交失言（faux pas），而且是未換取任何回報就做出的讓步。這不是我們應該與中華人民共和國討論的事情，我們不應該讓中華人民共和國在對台軍售上擁有否決權。」

川普或許只說了短短幾句話，但台灣的立法院正就華府所要求的軍購特別預算進行辯論。在野的國民黨反對總額1.25兆元新台幣（約400億美元)的行政院版條例，並與民眾黨聯手阻擋付委審查；37名美國參眾議員上周致函台灣朝野領袖，敦促通過法案。塞克斯指出，這樣的時機糟透了，川普的這番話在軍購特別預算支持度正持續升溫之際，等同於替在野陣營提供轉圜空間。

他說：「這削弱短期目標；在更具戰略層次上，則加深台灣社會對美國不可靠、不可倚賴的感受。這種情緒在台灣本來就已經在增長。」

南加州大學國際關係教授、「新美國安全中心」（CNAS）印太事務專家葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，即便川普沒有違反「六項保證」的文字內容，也違背精神。他說：「儘管川普身為總統可以做出這樣的通話，這完全在他的職權與裁量範圍內，但這偏離美國長期以來在台海問題上的政策。」這與川普迄今對台的作為形成對比；他至今基本上仍維持現狀。

華府眾多對中鷹派人士一直擔心，川普可能為了追求與北京達成「大交易」而做出重大讓步，例如正式調整美國反對台灣獨立的政策；但去年底發布的新《國家安全戰略》重申，美國將維持既有立場，即「不支持任何單方面改變台海現狀」。

面對川普，與其聽他說無數的話，不如留意他的實際行動。儘管如此，塞克斯仍認為，川普犯下戰略錯誤。一些專家擔心，隨著川普備受注目的訪中行程接近，這類錯誤恐怕還會重演。他說：「一旦向中國表明我們願意就台灣問題進行談判，他們就會樂於接受。重要的是，我們必須清楚表明，不會就台灣問題的任何部分與中國開啟談判。」

川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的...
川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的議題，很快會有決定。（美聯社）

世報陪您半世紀

川普 軍售 習近平

上一則

回信愛阿華州友人 習近平：中美關係希望在人民

下一則

川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

延伸閱讀

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數
CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定

CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定
美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中
高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%

高盛分析：川普第二任期限縮政策下 美淨移民人數減少80%

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜