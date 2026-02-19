與習近平談對台軍售 川普恐創下「危險先例」

美國總統川普和中國國家主席習近平2025年10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

川普 總統16日一段簡短提及正與中國領導人習近平 溝通對台軍售 議題的談話，被指違背1982年時任總統雷根提出的「六項保證」，其中明載美國不會與中方協商對台軍售。根據《轉向》（About Face）一書作者孟捷慕調查，這份在2019年才解密的文件，當時被雷根鎖在保險箱當中，在解密之前不曾對外公開。

根據美國國家安全會議的解密檔案，1987年8月17日時任總統雷根曾寫備忘錄給當時的國務卿舒茲，闡明軍售台灣的原則，取決於中華人民共和國的威脅態度。（取自國安會解密檔案）

對台6項保證 雷根口述僅1頁備忘錄

專欄作家孟捷慕（James Mann）《轉向》（About Face）一書內容報導，在「八一七公報」公布後不久，雷根曾口述一份簡潔、只有一頁的備忘錄，說明他自己對「八一七公報」的詮釋與了解，只要中國與台灣的兵力均勢維持不動，美國就會限制對台軍售；如果中國提升軍事力量，美國會協助台灣對應提升，以保持均勢。這份備忘錄放在國家安全會議一個保險箱裡，此後多年，每當對台軍售問題冒出來，備忘錄就會由保險箱取出，美國官員彼此交代清楚，這是雷根當年簽署「八一七公報」的真意。

不過美國前國防安全合作局主任羅斯（Edward Ross）在2011年接受《美國之音》採訪時表示，其實六項保證與美中3個聯合公報，都是美國各任政府的政策而非法律，對繼任政府並不具備法律拘束力，只要情勢所需，這些政策隨時都可以被廢除或改變。不過羅斯也坦言，當然美國一旦廢除公報，無疑將會激怒中國。

美聯社報導，川普16日向媒體表示，他已就軍售問題與中國國家主席習近平「有過順利的對話」，並將「很快做出決定」，他強調與習近平維持「非常好的關係」。專家指出，此舉可能觸及美國長年奉行的對台政策原則，也可能創下「危險先例」。

美國哈德遜研究所中國中心主任余茂春特別貼出前總統雷根1987年寫給時任國務卿舒茲的解密備忘錄，裡面清楚載明美國對台軍售的原則。余茂春引用雷根的備忘錄指，美國是否要減少對台灣的軍售，無論是性能或數量上，完全取決於中華人民共和國是否持續以和平方式解決台灣與中華人民共和國之間的議題為前提。必須明確理解將這兩件事相互牽連，這是美國外交政策中一項永久基本原則。

美聯社報導，國際危機組織(International Crisis Group)資深分析師楊晧暐(William Yang)指出，諮詢北京意見可能違反1982年雷根總統提出的「六項保證」，因為其中第二項明確規定，美國「未同意在對台軍售前與中華人民共和國諮商」。

川普總統16日表示，正與習近平討論對台軍售事宜，此一罕見表態引起台灣方面高度關注。專家指出，此舉可能違反美國數十年來指導對台關係的關鍵外交原則。

楊晧暐表示，川普此舉可能創下「危險先例」，讓北京有機會對美台軍售提出要求。在缺乏正式外交關係的情況下，美國對台政策主要建構於三大基礎上。國立台灣大學政治系教授納赫曼(Lev Nachman)指出，這三大要素共同形塑美台關係的特殊架構：第一是1979年通過的「台灣關係法」，要求美國提供台灣足以自我防衛的軍備。第二是1970至1980年代的「三個公報」，美方在其中承認「只有一個中國」，但未承認北京對台主權，形成所謂「戰略模糊」空間。第三即是「六項保證」，被視為對台持續支持的重要政治承諾。

新加坡南洋理工大學副教授符祥文(Hoo Tiang Boon)指出，川普談話讓外界產生「北京可能對軍售規模擁有發言權」的印象，即使最終軍售仍照常進行也會在台灣引發不安，因為這似乎暗示軍售可能成為談判籌碼。

楊晧暐指出，川普預定4月訪問中國，台灣議題勢必成為與習近平會談的重要內容之一，其餘還包括貿易、科技出口等議題。他並認為，關於川普是否會在訪中期間拿軍售做文章的不確定性，可能會加劇台灣內部對於「中國武力犯台時，美方是否介入」的懷疑，而這類焦慮與「疑美論」正是北京方面希望看到的結果。