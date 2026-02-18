2020年羅布泊地震 美助卿稱中國秘密核試

負責限武及防止武器擴散事務的國務院助理國務卿姚文(Christopher Yeaw)，17日在保守派華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)舉辦的活動上說，中國曾在2020年非法進行「產生當量」的核子測試，哈薩克 一座遠端地震 站當年6月22日偵測到2.75震級的微小地震，震央就在距離偵測站450哩的中國主要核子試驗場羅布泊。他說，哈薩克地震站偵測到的狀況，除了單次爆炸之外，極不可能是其他活動，「這與核爆試驗的特點相當吻合」。

挪威 核試監測機構「挪威地震學研究所」(NORSAR)所長丹多(Ben Dando)表示，不同地震波的比例確實與核爆相符。但他同時表示，由於信號非常微弱，仍有可能是天然事件。

丹多對全國公共電台(NPR)表示，是否為中國核子測試缺乏強而有力的決定性證據，「目前我們無法確認或否認是否當時出現核子試驗」。

「全面禁止核試驗條約」(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)組織聲明表示，監測站偵測到相隔12秒的兩個非常微小地震事件，光憑數據無法對於事件成因做出有把握的評估。

中國外交部發言人林劍(Lin Jian)日前在例行記者會表示，美國指控中國進行核爆試驗「毫無事實依據」。他說：「中方反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。」

美國1992 年進行最後一次試驗，中國則在1996 年進行最後一次官方試驗，美中兩國都簽署「全面禁止核試驗條約」，但也都沒有正式批准條約，因此條約並未生效。

雖然各國自願遵守不進行核子測試的承諾，但核武研發並未停止。在美國，超級電腦模擬與一系列現實世界實驗結合，確保武器能依照設計運作。某些實驗是曾經做過核試驗的隧道中進行的。

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員趙通(Tong Zhao)說，衛星圖像顯示近年羅布泊核試驗場設備區、宿舍都有擴大，至少挖掘一條新隧道，「看來中國大手筆投資在維持、甚至擴張核試場的任務」。