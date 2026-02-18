我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

2020年羅布泊地震 美助卿稱中國秘密核試

記者顏伶如／綜合報導

負責限武及防止武器擴散事務的國務院助理國務卿姚文(Christopher Yeaw)，17日在保守派華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)舉辦的活動上說，中國曾在2020年非法進行「產生當量」的核子測試，哈薩克一座遠端地震站當年6月22日偵測到2.75震級的微小地震，震央就在距離偵測站450哩的中國主要核子試驗場羅布泊。他說，哈薩克地震站偵測到的狀況，除了單次爆炸之外，極不可能是其他活動，「這與核爆試驗的特點相當吻合」。

挪威核試監測機構「挪威地震學研究所」(NORSAR)所長丹多(Ben Dando)表示，不同地震波的比例確實與核爆相符。但他同時表示，由於信號非常微弱，仍有可能是天然事件。

丹多對全國公共電台(NPR)表示，是否為中國核子測試缺乏強而有力的決定性證據，「目前我們無法確認或否認是否當時出現核子試驗」。

「全面禁止核試驗條約」(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)組織聲明表示，監測站偵測到相隔12秒的兩個非常微小地震事件，光憑數據無法對於事件成因做出有把握的評估。

中國外交部發言人林劍(Lin Jian)日前在例行記者會表示，美國指控中國進行核爆試驗「毫無事實依據」。他說：「中方反對美國為自身重啟核試驗編造藉口。」

美國1992 年進行最後一次試驗，中國則在1996 年進行最後一次官方試驗，美中兩國都簽署「全面禁止核試驗條約」，但也都沒有正式批准條約，因此條約並未生效。

雖然各國自願遵守不進行核子測試的承諾，但核武研發並未停止。在美國，超級電腦模擬與一系列現實世界實驗結合，確保武器能依照設計運作。某些實驗是曾經做過核試驗的隧道中進行的。

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)資深研究員趙通(Tong Zhao)說，衛星圖像顯示近年羅布泊核試驗場設備區、宿舍都有擴大，至少挖掘一條新隧道，「看來中國大手筆投資在維持、甚至擴張核試場的任務」。

世報陪您半世紀

地震 哈薩克 挪威

上一則

美菲聯合聲明 重申台海和平 譴責中國在南海脅迫

下一則

美伊會談 范斯：限兩周停止鈾濃縮 伊朗稱雙方同意「指導方針」

延伸閱讀

重磅快評／高市啟動核電 力推日本不死鳥重生

重磅快評／高市啟動核電 力推日本不死鳥重生
聖拉蒙1天75次地震 三谷居民備3個應急包

聖拉蒙1天75次地震 三谷居民備3個應急包
舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束

舊金山灣區一天40多震 最大規模4.2 專家坦言無法預測何時結束
北加三谷地震頻發 聖拉蒙最大震度4.2級 康柯德、半島地區有感

北加三谷地震頻發 聖拉蒙最大震度4.2級 康柯德、半島地區有感

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉