川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變

中央社17日專電
川普透露和習近平討論對台軍售的發言引起不少議論。一名白宮官員今天透過電子郵件回應記者提問時簡短表示，「我們的對台政策沒有改變」。(路透)
川普透露和習近平討論對台軍售的發言引起不少議論。一名白宮官員今天透過電子郵件回應記者提問時簡短表示，「我們的對台政策沒有改變」。(路透)

美中領導人2月初通話，談及台灣等多項議題。川普總統昨天被問及中國對於美國對台更多軍售的警告時表示，「我和他正在談這事」，美國很快會做出決定。白宮官員今天以背景方式回應中央社記者提問表示，美對台政策未改變。

川普（Donald Trump）昨天搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）返回華府途中接受媒體聯訪，被問及中國國家主席習近平近期在兩人通話中表達對於美國對台更多軍售的警告，川普回應表示，「我和他正在談這事，我們有良好的通話」。他還說，美國很快會做出決定。

川普表示，「我們和習主席關係很好」，並重申，他預計4月訪問中國。

川普透露和習近平討論對台軍售的發言引起不少議論。一名白宮官員今天以背景方式透過電子郵件回應記者提問時簡短表示，「我們的對台政策沒有改變」。

美國政府去年底宣布總值約111億美元的大規模對台軍售案，這是川普2.0第二度宣布對台軍售。川習今年2月通話後，英國「金融時報」披露，美國正為台灣彙整一筆含愛國者系統及其他武器的200億美元軍售，北京方面私下警告，此舉可能危及川普預計4月前往中國的國是訪問。

自去年重返白宮以來，川普已多次和習近平通話，據公開已知資訊，兩人最近一次通話是在2月4日。川普當時發文寫道，他和習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品等。

川普發文未提到涉及台灣的具體討論內容。據當時中國官媒新華社報導，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

白宮官員當時以背景方式回應中央社記者詢問表示，在美國「一中政策」下，美國行政部門與台灣海峽兩岸雙方互動，這與川普1.0時期相同。美國的一中政策，也就是兩岸政策，是以台灣關係法、美中三公報及對台六項保證為基礎，「我們的對台政策沒有改變」。

台灣關係法是美國國會因應雙方斷交而推動立法的國內法，規範斷交後雙方關係維繫，涵蓋安全、軍售、經貿、文化等多層面。

六項保證分別為美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會施壓台灣與中國談判。

川普 軍售 習近平

