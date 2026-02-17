被問到「美國出兵防衛台灣」眾議員歐凱秀結巴挨轟

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
紐約市國會眾議員歐凱秀13日參加在德國的慕尼黑國際安全會議，表現不佳，引起各界批評。(美聯社)
紐約市國會眾議員歐凱秀13日參加在德國的慕尼黑國際安全會議，表現不佳，引起各界批評。(美聯社)

彭博資訊報導，被視為民主黨「後拜登時代」潛在總統人選之一的美國眾議員歐凱秀首度出席在德國的慕尼黑安全會議，13日在座談中被主持人問「若中國攻台美國是否出手」時，向來反應迅速的歐凱秀結結巴巴，腦袋當機，過了一下，才支支吾吾強調「避免衝突」，因而挨批「這個回答搞砸了」，外交功課做得不夠，尚未準備好面對大舞台。

紐約市國會選區的歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2月受邀參與慕尼黑安全會議兩場座談，議題橫跨威權主義風險、台灣、格陵蘭與加薩，再度引發她2028年可能參選總統的揣測。

她13日在座談上被問到台灣議題支吾其詞而引發話題。彭博電視台主持人拉克瓦(Francine Lacqua)簡單問到：「若中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛？」

彭博描述，一向反應迅速的歐凱秀一時卡住，連聲說「這是一個、呃、你知道……我覺得……嗯……」後來先說「這當然是美國一項非常長期的政策」，隨後才較完整回應，稱美國應設法「避免任何此類對抗，不要讓情勢走到必須回答這個問題的地步」。

對此，共和黨評論人士狠批歐凱秀「這個回答搞砸了」，稱她「還沒準備好登上大舞台」。

歐凱秀的外交政策顧問杜斯(Matt Duss)受訪時緩頰，稱她當下之所以遲疑，是因為想謹慎拿捏措辭；他並說，希望更多政治人物能先想清楚再回答，而不是急著背台詞。杜斯也表示，這次出席慕尼黑安全會議，對她而言是把安全論壇較少聽到的觀點帶進場域的機會，也就是推動支持工人階級、處理不平等的政策視角。

歐凱秀在國會七年以進步派內政立場著稱，但外交政策並非她主戰場，過去相關工作也多聚焦拉丁美洲、反對以哈戰爭，並未在眾院外交事務委員會或軍事委員會任職。

民主黨內部對歐凱秀的表現褒貶不一，凸顯她在外界猜測她未來可能競選總統之際，可能面臨的一個潛在弱點。

「國會山莊」報指出，儘管一些民主黨人認為她表現不錯，但她在台灣問題上的應對遲緩以及其他一些言論引發部分批評，他們認為這表明她缺乏外交政策經驗，而如果她選擇競選更高職位，這可能會成為關鍵因素。

「這簡直就是一場選美比賽，旨在展現她對國際事務的了解，結果她完全暴露了自己在這方面的不足，」紐約民主黨策略師漢克·申科普夫(Hank Sheinkopf)說。「她還沒有準備好在國際舞台上大展拳腳，」他補充道，如果她競選總統，「她現在給了反對派大量的攻擊彈藥來摧毀她。」  

歐凱秀在慕尼黑峰會上還有幾段演講影片在網路上流傳，引發了共和黨右翼人士批評和嘲諷，紛紛質疑她在外交政策方面的準備。

除了台灣問題外，她還錯誤地將委內瑞拉描述為「位於赤道以南」，而事實上，這個南美國家位於北半球。

甚至連民主黨也承認了這些失誤。紐約民主黨策略師喬恩·雷尼什表示，他懷疑這次露面會對歐凱秀的聲望產生顯著的影響，但他指出，外交政策一直是這位進步派人士的軟肋。 

▼收聽一洲焦點Podcast：

