被問到「美國出兵防衛台灣」眾議員歐凱秀結巴挨轟

紐約市國會眾議員歐凱秀13日參加在德國的慕尼黑國際安全會議，表現不佳，引起各界批評。(美聯社)

彭博資訊報導，被視為民主黨 「後拜登時代」潛在總統人選之一的美國眾議員歐凱秀 首度出席在德國的慕尼黑安全會議，13日在座談中被主持人問「若中國攻台美國是否出手」時，向來反應迅速的歐凱秀結結巴巴，腦袋當機，過了一下，才支支吾吾強調「避免衝突」，因而挨批「這個回答搞砸了」，外交功課做得不夠，尚未準備好面對大舞台。

紐約市國會選區的歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2月受邀參與慕尼黑安全會議兩場座談，議題橫跨威權主義風險、台灣、格陵蘭與加薩，再度引發她2028年可能參選總統的揣測。

她13日在座談上被問到台灣議題支吾其詞而引發話題。彭博電視台主持人拉克瓦(Francine Lacqua)簡單問到：「若中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛？」

彭博描述，一向反應迅速的歐凱秀一時卡住，連聲說「這是一個、呃、你知道……我覺得……嗯……」後來先說「這當然是美國一項非常長期的政策」，隨後才較完整回應，稱美國應設法「避免任何此類對抗，不要讓情勢走到必須回答這個問題的地步」。

對此，共和黨 評論人士狠批歐凱秀「這個回答搞砸了」，稱她「還沒準備好登上大舞台」。

歐凱秀的外交政策顧問杜斯(Matt Duss)受訪時緩頰，稱她當下之所以遲疑，是因為想謹慎拿捏措辭；他並說，希望更多政治人物能先想清楚再回答，而不是急著背台詞。杜斯也表示，這次出席慕尼黑安全會議，對她而言是把安全論壇較少聽到的觀點帶進場域的機會，也就是推動支持工人階級、處理不平等的政策視角。

歐凱秀在國會七年以進步派內政立場著稱，但外交政策並非她主戰場，過去相關工作也多聚焦拉丁美洲、反對以哈戰爭，並未在眾院外交事務委員會或軍事委員會任職。

民主黨內部對歐凱秀的表現褒貶不一，凸顯她在外界猜測她未來可能競選總統之際，可能面臨的一個潛在弱點。

「國會山莊」報指出，儘管一些民主黨人認為她表現不錯，但她在台灣問題上的應對遲緩以及其他一些言論引發部分批評，他們認為這表明她缺乏外交政策經驗，而如果她選擇競選更高職位，這可能會成為關鍵因素。

「這簡直就是一場選美比賽，旨在展現她對國際事務的了解，結果她完全暴露了自己在這方面的不足，」紐約民主黨策略師漢克·申科普夫(Hank Sheinkopf)說。「她還沒有準備好在國際舞台上大展拳腳，」他補充道，如果她競選總統，「她現在給了反對派大量的攻擊彈藥來摧毀她。」

歐凱秀在慕尼黑峰會上還有幾段演講影片在網路上流傳，引發了共和黨右翼人士批評和嘲諷，紛紛質疑她在外交政策方面的準備。

除了台灣問題外，她還錯誤地將委內瑞拉描述為「位於赤道以南」，而事實上，這個南美國家位於北半球。

甚至連民主黨也承認了這些失誤。紐約民主黨策略師喬恩·雷尼什表示，他懷疑這次露面會對歐凱秀的聲望產生顯著的影響，但他指出，外交政策一直是這位進步派人士的軟肋。

