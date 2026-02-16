我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

美、伊朗17日第2輪談判 美將施壓降低石油出口中 恐打亂4月川習會

編譯盧思綸／綜合報導
以色列總理內唐亞胡與川普總統積極協調如何要伊朗接受廢核協議。(美聯社)
在中東戰雲密布之際，伊朗與美國重啟談判。消息指出，本周稍晚，雙方將在日內瓦展開第二輪談判。伊朗外交部指出，部長阿拉奇15日為此啟程前往瑞士。

美聯社報導，伊朗外交部聲明指出，外長阿拉奇(Abbas Araghchi)15日深夜率外交和技術代表團離開德黑蘭前往日內瓦，以進行第二輪核談判並且展開多項外交磋商」、「伊朗-美國17日將在阿曼調解和協助下進行核談判」，阿拉奇預計將與瑞士和阿曼外長，以及國際原子能總署(IAEA)官員和其他國際官員會談。

在同時，華府政治新聞網站Axios在14日報導，兩名知情的美國官員透露，川普總統與以色列總理內唐亞胡11日在白宮會晤時達成共識，美國將加碼施壓伊朗降低對中國出口石油，迫使德黑蘭在核談判中做出更多讓步。

伊朗有超過八成石油出口流向中國，此舉不僅可能對德黑蘭造成經濟壓力，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐怕加劇美中關係緊張。

一名美國高層官員表示：「美國與以色列同意透過極限施壓手段全力對付伊朗，例如在伊朗向中國出售石油這件事上。」多名美國官員提到，美方將在與伊朗展開核談判的時候，同時進行極限施壓，且持續在中東加強軍事部署，以便在外交破局時保有發動打擊的選項。

川普在10天前簽署一項行政命令，賦予國務卿和商務部長權限，可建議總統對任何與伊朗做生意的國家加徵至多25%的關稅。

Axios指出，中國若因購買伊朗石油遭美方加關稅，恐怕讓本就緊張的中美關係更趨惡化。美國正極力維持由中國主導的稀土供應鏈，並確保今年4月的川習會能如期舉行。

以色列去年6月對伊朗展開轟炸、引發為期12天戰爭，導致德黑蘭和華府協商破局。雙方於本月6日在阿曼首都馬斯開特重啟談判。

伊朗逾400公斤純度60%濃縮鈾庫存下落不明，核檢查人員上一次見到這批庫存是在去年6月。

以色列總理內唐亞胡表示，他上周告訴川普總統，美國與伊朗達成的任何協議，內容都必須包括摧毀伊朗核基礎設施，而不僅僅是停止濃縮過程。

伊朗副外長則在接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，若美國願意解除重創伊朗經濟的制裁，德黑蘭將考慮在鈾庫存問題上作出讓步。 

