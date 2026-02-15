新聞透視／中對非零關稅 凸顯與美對比

我的頻道

記者廖士鋒
中國國家主席習近平宣布對非洲53個建交國零關稅，中國對非洲影響力日增。圖為中國馬年春節來到，位於肯亞首都奈洛比大學的孔子學院，一名非洲男孩在春節活動上用毛筆寫「馬」字。(新華社)
中國國家主席習近平宣布對非洲53個建交國零關稅，中國對非洲影響力日增。圖為中國馬年春節來到，位於肯亞首都奈洛比大學的孔子學院，一名非洲男孩在春節活動上用毛筆寫「馬」字。(新華社)

中國14日宣布5月起對非洲53個建交國全面實施零關稅，此舉除了凸顯與美國的「冷暖」對比、還有「示範」意涵，更有「團結全球南方」的國際政治訊號。

歷次「中非合作論壇」，北京都有「大禮包」，例如2018年、2020年曾免除非洲窮國當年到期的無息貸款債務、也曾宣布600億美元投資，2024年還向非洲提供人民幣10億元軍事援助，並宣布未來三年提供3600億元資金支持(其中2100億元為信貸)。

此次進一步的全面零關稅措施其實已有預告。上個月，創下中國外長連續36年新年首訪非洲的紀錄後，王毅受訪時「暗酸」美國說，當非洲面對美國關稅「大棒」時，中國宣布給予非洲各國零關稅的「大禮」。「當賴索托被質疑不知道在哪裡時，中國到訪賴索托」(川普曾說賴索托是「沒人聽過」的國家)。

川普總統回任後，除了關稅戰與傳統盟友漸行漸遠外，也裁撤美國國際開發署，導致改善非洲貧困國家資金斷炊，去年底更缺席首度於非洲登場的南非G20峰會，並傳出撤回非洲多國大使，這些舉措在在都衝擊美國與非洲的關係。

特別是「全球南方」群體已是中國單邊開放的主要標的，尤其美國中斷對發展中國家援助之際，無疑給了中國鞏固在「全球南方」影響力的契機，同時更向「非美」陣營傳達出一定的想像空間。而投桃報李，北京的非洲友邦亦屢屢堅定支持其涉台立場。尤其在國際事務上，中國因有非洲廣大盟友的普遍支持，在聯合國大小會議上的發言乃至投票，中國都屢操勝算，國際政治的影響力與日俱增。

非洲過去曾是西方列強殖民地，中國從早年對非洲的鐵路建設到如今各種援助，陸續逐出舊時代的傳統勢力，王毅自信地宣稱，「新自由主義」在非洲已瀕臨破產，「新殖民主義」在非洲也不會有市場。

中國對非洲53國零關稅，也對非洲唯一未與中國建交、與中華民國有邦交的史瓦帝尼形成壓力。據中國海關總署，去年雙邊貿易額5730.7萬美元，而台北政府統計，去年台灣與史國雙邊貿易額662.8萬美元，規模僅為中國的11%，雖然台北時常給予鉅額金援，但隨著事態發展，史國外交走向值得關注。

